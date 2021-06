Verstappen vence de ponta a ponta

CB Correio Braziliense

(crédito: Christophe Simon/AFP)

Com domínio de ponta a ponta, o holandês Max Verstappen não teve problemas para ganhar pela primeira vez na Áustria, casa da Red Bull Racing. Levou a bandeirada quase parando o carro, ontem, no GP da Estíria, em Spielberg — oitava prova da temporada. Lewis Hamilton fechou em segundo, com Valtteri Bottas em terceiro.

Sem ser incomodado pelo inglês da Mercedes em nenhuma das 71 voltas, Verstappen ganhou pela quarta vez na temporada para ampliar a vantagem no Mundial de Pilotos de 12 para 18 pontos. Daqui a uma semana, ocorre o GP da Áustria, neste mesmo circuito no qual o holandês “passeou”.

A Red Bull ainda conseguia tirar o ponto extra de volta mais rápida até então com Hamilton ao forçar uma segunda parada de Sergio Pérez. O mexicano voltou e cravou o melhor tempo do domingo, que durou até a última volta. Enquanto a equipe austríaca sobrava na pista, a Mercedes tinha problemas e se arrastava. Mas tentou, na volta decisiva, com troca de pneus de Hamilton, resgatar um pontinho precioso. Deu certo.

“Carro estava perfeito, muito bom para guiar. Foi incrível ganhar em casa”, festejou Verstappen. “Tudo funcionou muito bem. Precisamos ver o que podemos melhorar, mas estou bem confiante para a semana que vem.” Ele subiu no carro para festejar a vitória da oitava etapa e não poupou abraços à equipe. Hamilton deixou o cockpit analisando o carro, que não rende como antigamente.

Verstappen largou bem, sem dar chances para Hamilton. O melhor rendimento do holandês nos treinos se comprovava na pista. Com somente seis voltas, a vantagem sobre a Mercedes era acima de dois segundos. A estratégia da troca dos pneus mudaria uma corrida até então sem tantas emoções? A Mercedes entrou primeiro, justamente o que queria fazer na corrida anterior, em Paul Ricard, mas Hamilton seguiu cinco segundos atrás de Verstappen.

Após as trocas, Hamilton e Verstappen voltaram revezando a volta mais rápida, que rende um ponto a mais. Mesmo com pneus duros. O inglês cravou o melhor tempo, foi superado e deu o troco. Ainda tentava diminuir a vantagem do holandês para brigar pela liderança.

Verstappen cruzou sem nenhum susto, com Hamilton bem para trás. Apesar de vir forte, Pérez não conseguiu tirar o terceiro lugar de um bravo Bottas.