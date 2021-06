Com um a menos, Flu empata com Corinthians

CB Correio Braziliense

(crédito: Mailson Santana/Fluminense FC)

O Corinthians teve todas as chances de sair de campo com a vitória, mas acabou ficando no 1 x 1 com o Fluminense, ontem, em São Januário. O resultado deixa o time “estacionado” na tabela, mas, ao menos, mostra que a equipe começa a encontrar regularidade no Brasileirão.

A partida começou com muita marcação. Aos 34, Gustavo Mosquito girou muito bem em cima de Luccas Claro, invadiu a área e acabou sendo derrubado pelo jogador do Fluminense. Dois minutos depois, Jô foi para a cobrança de pênalti e bateu no canto esquerdo, sem chances para Marcos Felipe – 1 x 0 para o Corinthians.

O Fluminense tentou uma reação rápida. Aos 39, Cazares cobrou escanteio na área e Ganso subiu sozinho na primeira trave e cabeceou para boa defesa de Cássio. Aos 40, mais uma vez, Cazares recebeu dentro da área, girou e soltou a bomba de perna direita, mas Cássio, novamente, salvou o Corinthians.

No segundo tempo, o Corinthians ficou com um jogador a mais em campo logo aos quatro minutos. Em uma dividida, Abel Hernández acertou a trava da chuteira na canela de Gabriel e foi expulso. A equipe do técnico Sylvinho passou a dominar o meio-campo, mas criou poucas chances de gol.

Mesmo com um jogador a menos, o Fluminense foi para cima. Aos 24, Egídio avançou pela esquerda e cruzou para a área. Cazares apareceu livre no meio da área e cabeceou para o chão. Cássio ainda tocou a bola, mas não conseguiu evitar o gol do time carioca.

Depois de um gol anulado por impedimento, o Fluminense recuou e o Corinthians voltou a dominar a partida. Após cruzamento pela direita, Jô, de frente para o goleiro, bateu de esquerda, mas saiu por cima da meta tricolor. No último lance, Jô ajeitou de cabeça para trás. Roni finalizou de primeira, mas o goleiro Marcos Felipe defendeu bem.