Gramado do Mané Garrincha recebe cuidados para sequência da Copa América

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Divulgação/Conmebol Copa América)

A sequência de cinco partidas consecutivas na fase de grupos da Copa América, além de outros jogos que vinham sendo realizados anteriormente no Mané Garrincha, acabaram castigando o gramado da arena. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) aproveitou os dias de "folga" do estádio e decidiu fazer a manutenção em parte de seu piso, principalmente na faixa norte do campo de jogo. O trabalho foi iniciado nesta segunda-feira (28/6), cinco dias antes do próximo confronto agendado para a capital.



O principal palco esportivo de Brasília é também o principal da Copa América 2021. Além das cinco partidas realizadas pela primeira fase do torneio, outros três confrontos estão agendados para o estádio, a contar pelas quartas de final, semifinal e decisão do 3º e 4º lugar, totalizando oito duelos. A quantidade de jogos impacta diretamente nas condições do gramado, que é um dos fatores que preocupam técnicos e jogadores. Nas redes sociais, Neymar fez uma crítica humorada aos campos brasileiros. Na postagem, com imagens de um campo de terra e da grama do Estádio Wembley, em Londres, o atacante fez uma enquete sarcástica, perguntando onde seria o próximo compromisso da Seleção Brasileira.



Depois da vitória do Brasil por 2 x 1 diante da Colômbia, o técnico Tite fez duras críticas ao gramado do do Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. "É inadmissível atletas de duas equipes de alto nível, que jogam na Europa com tamanha qualidade de gramado e espetáculo melhor, maior, virem jogar num campo nessas condições. A bola fica picotada, nervosa", disse em entrevista coletiva. Na estreia da seleção argentina na Copa América, em 14 de junho, no 1 x 1 diante do Chile, o craque Lionel Messi também não perdeu a oportunidade de reclamar do campo. O camisa 10 disse que o piso do Nilton Santos acabou não ajudando muito durante os 90 minutos.



Com o campo reparado, o Mané Garrincha volta a figurar na Copa América no próximo sábado (3/7), quando recebe um dos confrontos das quartas de final, que conta com a presença confirmada da Colômbia. A seleção tricolor conhecerá o seu adversário nesta segunda-feira (28/6), após a definição do Grupo A.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima