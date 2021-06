Gama anuncia Marcelo Caranhato como novo treinador

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Gabriel Teles /Ascom Gama )

Há três jogos sem vitórias na Série D do Campeonato Brasileiro, o Gama anunciou na tarde desta segunda-feira (28/6), a chegada de um novo comandante. Trata-se de Marcelo Caranhato, de 44 anos. O treinador assume o alviverde às vésperas do clássico diante do maior rival, o Brasiliense.

A assessoria do Gama informou que Adailton Martins, então comandante da equipe, retorna à função de auxiliar. Marcelo Caranhato também contará com o seu próprio assistente, o ex-jogador Sidiclei de Souza que, em seus tempos de atleta, teve uma passagem notória pelo Athletico-PR. O volante ajudou o Furacão a chegar às quartas de final do Campeonato Brasileiro de 1996.

Antes de desembarcar no Distrito Federal, Caranhato comandou o Brusque, Veranópolis, Cianorte, Cascavel e, ainda nesta temporada, esteve à frente do Hercílio Luz no Campeonato Catarinense, em uma campanha que resultou na 10ª colocação na primeira fase. Em oito jogos pelo Leão do Sul no estadual, foram três derrotas, três empates e apenas duas vitórias.

O novo comandante gamense disse estar contente em assumir o time.“Muito feliz pelo convite da diretoria do Gama. Muito feliz com o novo desafio. Uma responsabilidade muito grande em dirigir o Gama, uma equipe que, independente da divisão em que se encontra, sempre foi grande e muito tradicional”, declarou à assessoria.



Ainda na tarde desta segunda-feira (28/6), Caranhato comandou a primeira atividade junto ao elenco alviverde. “Agora, quero o mais rápido possível, conhecer o grupo de jogadores, otimizar o tempo, ter uma retomada na competição, e nada melhor que um clássico para isso”, disse. O novo técnico frisou que o primeiro objetivo é a classificação à segunda fase da Série D e, depois disso, pensarão no acesso à terceira divisão nacional.

O próximo compromisso do Gama será no sábado (3/7), às 15h, quando visita o Brasiliense no Estádio Serejão, em Taguatinga. Além de ser um clássico, o confronto pela 5ª rodada da fase de grupos vale a retomada da confiança e do caminho das vitórias. Atualmente, o esquadrão alviverde ocupa a 6ª posição na tabela do Grupo A5, fora da zona de classificação à segunda fase do torneio.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima