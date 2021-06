Eurocancelados

MP Marcos Paulo Lima

A comemoração dos 60 anos da Eurocopa será lembrada como aquela que derrubou o mito dos super-heróis. Dos quatro jogadores eleitos melhores do mundo nos últimos 13 anos, três estão eliminados do torneio. Atual número 1, Lewandowski foi incapaz de colocar a capa e impedir a queda da Polônia na fase de grupos. Pentacampeão do prêmio individual, Cristiano Ronaldo não evitou o adeus do atual campeão Portugal no domingo contra a Bélgica. Ontem, foi a vez de Luka Modric, vencedor do Fifa The Best e da Bola de Ouro em 2018, fracassar na tentativa de manter a Croácia na competição.

Deu ruim para três melhores do mundo e um jovem atacante candidatíssimo a conquistá-lo. Kylian Mbappé, 22 anos, virou vilão da eliminação da França nos pênaltis contra a Suíça em um dia de jogos épicos pelas oitavas de final. Os algozes dos atuais campeões da Copa do Mundo começaram perdendo com um gol de Seferovic. Na etapa final, Lloris defendeu pênalti e inicou a reação. Dois gols de Benzema e uma obra-prima de Pogba decretaram a virada. Resiliente, a Suíça reagiu novamente com Seferovic e o salvador Gravanovic.

A França sentiu o golpe. Foi incapaz de vencer na prorrogação e recebeu duro castigo. Nove das 10 cobranças terminaram no fundo da rede. Mbappé foi a exceção. O último batedor viu Sommer saltar para o canto direito e calar a torcida gaulesa em Bucaresti, na Romênia. Nem o goleiro Sommer acreditou. Com os olhos esbugalhados, aguardou o apito final do árbitro para ser abraçado pelos companheiros. Ele achou que havia se adiantado e Mbappé cobraria novamente.

Enquanto do técnico Didier Deschamps exibia um sorriso amarelo na tentativa de manter a pose de campeão da Copa e atual vice da Euro, Mbappé amargava cena rara na temporada. Até então, ele havia cobrado sete pênaltis em 2020/2021 com a camisa do Paris Saint-Germain e convertido todos. Errou apenas um na temporada inteira, justamente o de ontem, encerrando o sonho do tetra da França nesta edição da Eurocopa.

Na outra partida épica de ontem, a Croácia, de Modric, saiu na frente, tomou a virada de 3 x 1, empatou por 3 x 3 no tempo normal, mas não suportou o ímpeto da Fúria na prorrogação e despediu-se derrotada por 5 x 3.

Com as eliminações de Modric, Mbappé, Cristiano Ronaldo e Lewandowski, a corrida pelo prêmio de melhor do mundo vira incógnita. Não houve protagonista na Liga dos Campeões. Como a Euro pesa, há caminho aberto, por exemplo, para De Bruyne, que levou o Manchester City ao vice na Champions e avançou às quartas com a Bélgica. Neymar e Messi disputam a Copa América, mas o torneio está longe de atrair a atenção dos jurados no momento em que rola a Eurocopa.

Protagonistas do jogo mais aguardado das oitavas, hoje, às 13h, em Wembley, Inglaterra e Alemanha não contam com jogadores fora de série no elenco. Muito menos Suécia e Ucrânia, adversários às 16h. O mundo procura um novo número 1. O suspense continuará no ar...