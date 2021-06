Argentina e Brasil só se encontram na final

CB Correio Braziliense

Ao contrário da edição de 2019 da Copa América, há possibilidade de uma final dos sonhos entre Argentina e Brasil no Maracanã, em 10 de julho. Com as confirmações do primeiro lugar das duas seleções na fase de grupos depois da vitória da seleção portenha por 4 x 1 sobre a Bolívia, ontem, na Arena Pantanal, em Cuiabá, os favoritos ao título ficaram em chaves diferentes e só se encontrarão em uma possível decisão do título.

Por sinal, isso não acontece desde 2007, quando o Brasil conquistou a Copa América pela segunda vez consecutiva contra o maior rival. Havia levado a taça em 2004. Uruguai e Paraguai protagonizaram a decisão de 2011. A Argentina foi vice em 2015 e 2016 diante do Chile. Na última edição, o Brasil superou o Peru, no Maracanã.

As quartas de final da Copa América começarão nesta sexta com o duelo entre Peru e Paraguai, às 18h, no Olímpico, em Goiânia. O vencedor terá pela frente Brasil ou Chile, que duelarão às 21h, no Nilton Santos, no Rio. As duas seleções conquistaram as últimas três edições do torneio continental.

No sábado, o Uruguai medirá forças com a Colômbia, às 19h, no Mané Garrincha, em Brasília. O sobrevivente cruzará nas semifinais com Argentina ou Equador. As duas seleções também se enfrentarão no sábado, às 22h, em Goiânia.

Com os dois gols de ontem, Messi chegou a três no torneio e lidera a artilharia. Papu Gomez e Lautaro Martínez completaram a goleada sobre a Bolívia, uma das duas seleções eliminadas. A outra despachada é a Venezuela.

Douglas Magno/AFP

