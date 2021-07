A missão do Brasília Futsal na Copa do Brasil: desbancar o Corinthians

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Marcelo Laitano/Brasília Futsal)

Único representante do Distrito Federal na Liga Nacional, o Brasília Futsal está às quartas de final da Copa do Brasil e se prepara para encarar, nos próximos dias 14 e 18 de julho, o bicampeão da competição, Corinthians. Os candangos participam da competição pela quarta vez consecutiva e querem algo além do terceiro lugar conquistado na edição do ano passado.

Sob comando do técnico Bruno Silva, o Brasília Futsal estreou na Copa do Brasil na primeira fase, quando mediu forças com o Corumbaíba-GO. Na primeira partida, o empate por 1 x 1 prevaleceu no placar. No duelo de volta, em casa, os azuis aplicaram 4 x 1 e garantiram a vaga às oitavas de final.



Na sequência, o Brasília disputou o clássico candango diante da AJJR. Na ida, o Azulão do Cerrado levou a melhor sobre o rival por 6 x 3. Com a classificação encaminhada, venceu o confronto de volta por 2 x 1 e passou novamente de fase.

Bicampeão da Copa do Brasil de Futsal, o Corinthians eliminou o Praia Clube, com triunfo por 4 x 2 no placar agregado. Nas oitavas de final, fez um confronto estadual com o São José. O alvinegro levou a melhor com vitória na soma dos marcadores por 4 x 3.



O técnico do Brasília Futsal, Bruno Silva, diz que o Corinthians tem um projeto consolidado há alguns anos. ”Precisamos ser um time coeso e que erra pouco, pois o alvinegro conta com jogadores consagrados e experientes, que sabem aproveitar os erros dos adversário. Não podemos pensar em um só jogo, seja ida ou volta. É um confronto aberto. A nossa esperança é tentar fazer bons jogos e buscar a classificação”, projeta.



Brasília e Corinthians estiveram frente a frente duas vezes pela Liga Nacional Futsal 2020. Os paulistas levaram a melhor em ambas. No primeiro, em 29 de setembro de 2020, no Ginásio SESC Ceilândia, a equipe do Parque São Jorge venceu por 6 x 2. Pouco menos de um mês depois, o Azulão do Cerrado foi até São Paulo para o segundo duelo e perdeu de goleada por 8 x 0.



Uma temporada depois, com partidas de ida e volta, os candangos têm a oportunidade de não somente conquistarem a primeira vitória sobre o rival, mas de garantirem, pela segunda vez, um lugar entre os quatro melhores times da Copa do Brasil.

Para o presidente do Brasília Futsal, Tiago Fernandes, a equipe aprendeu com as derrotas, ganhou experiência e pode conquistar resultados melhores. "A expectativa é a melhor possível. A diretoria vem oferecendo melhor estrutura e profissionalismo para que os resultados possam chegar e, assim, os atletas possam ser vistos e receberem oportunidades melhores lá na frente", elogia.

A decisão entre os azuis e alvinegros começa na quarta-feira (14/7), às 19h, no Ginásio Wlamir Marques, em São Paulo. O segundo jogo acontece no domingo (18/7), às 14h, em solo candango, no Ginásio do SESC Ceilândia. As partidas contam com a tranmissão da TV CBFS.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima