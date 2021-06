Professores de grife italiana

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Rodrigo Coca/Agencia Corinthians - 30/5/21)

O clássico entre Corinthians e São Paulo, na Neo Química Arena, às 21h30, terá um embate de conceitos italianos à beira do gramado. Graduados no Centro Técnico de Coverciano, na Itália, o alvinegro Sylvinho e o tricolor Hernán Crespo rivalizam, no Majestoso, a experiência de formação no país europeu com a meta de buscar a recuperação na Série A do Campeonato Brasileiro.

Aposentado em 2011 após passagem pelo Manchester City, Sylvinho começou a trabalhar como auxiliar e chegou a ocupar o cargo no Corinthians por um ano e meio. Em 2014, o comandante deixou o Parque São Jorge após receber uma proposta para compor a comissão da Inter de Milão ao lado de um velho conhecido dos tempos de Inglaterra.

Sylvinho teve como mentor Roberto Mancini, técnico da Itália, sensação da Eurocopa. No país, o treinador do Corinthians descobriu o gosto pela parte acadêmica e aproveitou a passagem para se especializar na escola referência do futebol europeu. “A Itália é apaixonada por isso. Um conhecimento muito grande de tática", disse, à ESPN, em 2020.

O argentino Crespo tem raízes italianas desde os tempos de atleta. Durante a carreira, defendeu cinco clubes no país: Parma, Milan, Internazionale, Lazio e Genoa. Ao todo, conviveu com os ensinamentos da escola italiana por 14 anos, interrompidos por duas temporadas na Inglaterra. Na Velha Bota, teve as primeiras experiências como treinador.

Em 2014, começou a nova carreira dirigindo o time sub-23 do Parma. No ano seguinte, assumiu a equipe principal do Modena. Assim como Sylvinho, se graduou em Coverciano. Em fevereiro, durante um treino do tricolor sob chuva, evidenciou a proximidade o país ao proferir a frase “squadra bagnata, squadra fortunata”, — “time que toma chuva é time que tem sorte”, em tradução literal.

No primeiro encontro, Sylvinho e Crespo colocarão os ensinamentos italianos à prova no Majestoso em busca de dias melhores no Brasileirão.

Santos quer seguir embalo

Ganhando consistência e confiança a cada rodada, o Santos terá um bom teste contra o Sport, às 20h30, pela oitava rodada. O time paulista ainda não perdeu na Vila Belmiro no Brasileirão e, se confirmar o bom momento em seu estádio, poderá entrar na briga pelas primeiras posições da tabela. O Sport tenta encerrar a sequência de três tropeços consecutivos e se afastar da zona de rebaixamento.

Em quatro jogos na Vila, o Santos só perdeu pontos no empate sem gols com o Juventude. Venceu Ceará, o clássico com o São Paulo e desbancou o Atlético-MG, candidato ao título, apesar dos seguidos desfalques. Fora de casa, foram duas derrotas e um empate, com o Grêmio. O responsável por esse bom retrospecto é Fernando Diniz. Com o treinador, o time jogou seis vezes em casa e venceu cinco, por diferentes competições.

A consistência nos resultados em casa vem sendo acompanhada de boas atuações e o Santos vem exibindo solidez em todos os setores. Hoje, o Peixe terá o reforço de Camacho, volante que costuma jogar bem à frente da defesa. Ele cumpriu suspensão diante do Atlético-MG e retomará sua vaga de titular contra o Sport.

Em compensação, o goleiro John segue fora, ainda se recuperando de uma entorse no joelho. João Paulo seguirá entre os 11. Outras baixas são o atacante Marinho, por suspensão, e o volante Alison, machucado.

Palmeiras e Inter rivalizam

Rivais acostumados a brigar pelo título do Brasileirão nos últimos anos, Internacional e Palmeiras se enfrentam, às 19h, no Beira-Rio. O desafio gaúcho é quebrar o jejum em sua casa, onde costumava ser forte, e o da equipe paulista, passa por tentar se consolidar entre os líderes.

O colorado quer, enfim, encerrar um jejum de seis jogos e quase dois meses sem vencer no Beira-Rio, que costumava ser um aliado. O último triunfo no estádio foi a goleada, por 4 x 1, sobre o Juventude, em 8 de maio, pelo Campeonato Gaúcho. Desde que o técnico Diego Aguirre retornou, o Inter venceu a Chapecoense e empatou com o América. O time colorado quer seguir invicto sob o comando do argentino e embalar. No momento, soma nove pontos e está apenas no 13º lugar.

Aguirre deve escalar Edenílson e Yuri Alberto entre os titulares. O meio-campista e o atacante foram preservados em parte do duelo com o América-MG. É muito provável que a dupla, bem como Caio Vidal, seja titular. O atacante cumpriu suspensão no último domingo. Na defesa, Lucas Ribeiro está suspenso e deve dar lugar a Pedro Henrique. Taison, Moisés e Zé Gabriel continuam fora por lesões musculares.

O Palmeiras tem sido um bom visitante na temporada, mas, no último jogo longe de casa, foi derrotado pelo líder Bragantino. No entanto, o time de Abel Ferreira vem de vitória sobre o Bahia e almeja a vice-liderança. Hoje, é o terceiro colocado, com 13 pontos.

Abel Ferreira também está preocupado com o desgaste físico de seus atletas e indicou que fará novas mudanças na escalação. Gustavo Scarpa, principal nome do Palmeiras e líder em assistências na Série A, pode ganhar um descanso. Na lateral direita, Gabriel Menino pode ganhar a vaga de Marcos Rocha. Felipe Melo também pode retomar seu lugar no time. Não se sabe se na zaga ou no meio de campo.

Mais jogos

Outras duas partidas completam o primeiro dia da oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda no G-4 da competição, mas sem vencer há quatro jogos, o Fortaleza recebe a Chapecoense, às 16h, no Castelão. Os catarinenses ainda perseguem o primeiro triunfo. Às 19h, o quinto colocado Bahia mede forças com o vice-lanterna América-MG, no Pituaçu. Para os baianos, a meta é seguir na parte de cima. Os mineiros tentam se afastar da zona de descenso.

Fluminense terá volta de veteranos

crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense aposta nos veteranos para voltar a vencer. O time carioca vem de uma sequência de três partidas sem vitória e conta com os retornos de Nenê e Fred, diante do vice-líder Athletico-PR, para superar o período de instabilidade no campeonato. O duelo, marcado para as 16h, abre a oitava rodada. O estádio Raulino de Oliveira será palco do jogo, porque o Maracanã está cedido à Conmebol para a Copa América.

A equipe de Roger Machado tem sido irregular e encontra dificuldades para deslanchar. No momento, aparece na nona colocação, com 10 pontos. "A gente sempre vem, nos treinos, aperfeiçoando alguma coisa a mais, inovando. Estamos bem preparados para esse jogo e sair com três pontos que vão fazer a gente a subir na tabela", disse Martinelli.

Preservados contra o Corinthians em razão da sequência de jogos, Fred e Nenê retornam e são a esperança de gols. Eles reassumem os lugares, respectivamente, de Abel Hernández, suspenso por expulsão, e Paulo Henrique Ganso. Roger Machado ainda não deve ter de volta Caio Paulista e Samuel Xavier, ambos em recuperação de dores na coxa esquerda.

Vice-líder do Brasileiro, o Furacão terá três retornos importantes. Destaque, o meia Nikão ficou fora de três partidas por lesão e foi relacionado. O lateral-direito Marcinho e o volante Richard voltam após cumprirem suspensão.

Grêmio mira reação no clássico contra o Juventude

Com previsão de encarar um frio de até três graus, o Grêmio fará o clássico regional com o Juventude, às 21h30, em Caxias do Sul, na tentativa de iniciar a recuperação no campeonato. Em cinco jogos, o time de Porto Alegre ainda não venceu e amarga a última posição da tabela. O Juventude vem no embalo da surpreendente vitória sobre o Flamengo.

Com apenas dois pontos em 15 disputados, o Grêmio faz seu pior início nos pontos corridos. O fraco desempenho surpreende mesmo em comparação aos últimos anos, quando a equipe gaúcha demorava para engrenar por priorizar a Libertadores e a Copa do Brasil. Na tentativa de reação, o tricolor terá novamente o desfalque do goleiro Brenno, que se recuperou da covid-19, mas ainda não tem condições de jogo.

O Juventude tem outro 'teste de fogo'. O técnico Marquinhos Santos destacou a importância do jogo para o principal objetivo do clube na temporada: a permanência na elite. Sem desfalques e com pouco tempo para treinar, o técnico deve repetir a escalação que superou o atual campeão brasileiro.