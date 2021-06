Botafogo, Cruzeiro e Vasco tentam evoluir

CB Correio Braziliense

(crédito: Rafael Ribeiro/Vasco)

Principais atrações da Série B do Campeonato Brasileiro, Vasco, Botafogo e Cruzeiro entram em campo com uma meta em comum: iniciar uma arrancada para se firmar entre os quatro primeiros colocados. Às 19h, o Cruzmaltino visita o Goiás, na Serrinha e os mineiros pegam o Guarani, no Mineirão. Às 21h, será a vez dos alvinegros receberem o Vitória, no Raulino de Oliveira.

Apesar da forças das camisas, os três ainda não conseguiram figurar no topo. O Vasco tem como melhor posição o atual sexto lugar. O Cruzeiro nem sequer ficou entre os dez primeiros. O Botafogo começou bem e chegou a ser o terceiro, mas tropeços seguidos derrubaram o alvinegro.

Com três vitórias em cinco jogos, o Vasco busca, diante do Goiás, dar fim ao efeito de gangorra. Um segundo triunfo em sequência pode, inclusive, deixar o Cruzmaltino no G-4. Recuperado da covid-19, Vanderlei está à disposição de Marcelo Cabo.

Apesar de ter o melhor ataque da Série B, o Cruzeiro vem tropeçando no setor defensivo, o pior do torneio. Contra o Guarani, os mineiros terão dois retornos. Poupados por desgaste muscular na última rodada, Rafael Sóbis e Giovanni devem voltar ao time titular.

No Botafogo, o principal objetivo é encerrar a sequência de três rodadas sem vitórias. No alvinegro, a defesa também traz dores de cabeça. O time sofre um gol a cada 6,6 finalizações. O índice é o segundo pior da Série B, atrás apenas do Cruzeiro. Contra o Vitória, o lateral Daniel Borges e o atacante Diego Gonçalves ganham vaga.