CB Correio Braziliense

» Basquete

A Seleção Brasileira estreou com vitória no Pré-Olímpico, na Croácia. Com boa atuação, o time venceu a Tunísia, por 83 x 57, e ficou mais perto da próxima fase da competição.



» GP do Brasil

Contando com público reduzido, o GP do Brasil de Fórmula 1 está com ingressos esgotados. Para a corrida, o Autódromo de Interlagos, terá com 57% de sua capacidade.



» Futebol Feminino

A bola rolou para a Seleção Brasileira Portland, nos EUA. Com 15 atletas, a técnica Pia Sundhage comandou o primeiro treino, dando o pontapé inicial na preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.



» Hulk

Hulk, do Atlético-MG, se envolveu em um acidente de trânsito, ontem, em Contagem. Uma moto colidiu com o carro do jogador. Apesar do susto, ninguém se machucou.



» Wimbledon

Não foi como o esperado, mas Roger Federer estreou bem em Wimbledon. Octacampeão, o suíço venceu o francês Adrian Mannarino, que escorregou durante ponto e se lesionou.



» Wimbledon II

Dona de sete títulos do Grand Slam londrino, Serena Williams abandonou o torneio por lesão, ocorrida após escorregão. Ao sair de quadra, a atleta americana não segurou e emoção e chorou.