Gama anuncia Paulinho como 18º reforço na temporada

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Gabriel Teles/Ascom Gama)

Depois de anunciar a chegada de Marcelo Caranhato como o mais novo treinador da equipe, o Gama oficializou a contratação de seu 18º reforço para a temporada. O volante Paulinho, de 24 anos, é o nome da vez no CT Ninho do Periquito. O jogador chega para fortalecer ainda mais o meio de campo alviverde na disputa por uma vaga à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.



Gama acerta com mais um reforço para a série D. Seja bem-vindo, Paulinho! ????????????????



Saiba mais: https://t.co/ZVhdCpyf5A pic.twitter.com/5cU4oyRlw4 — Gama (@SEGama) June 30, 2021

Paulinho iniciou sua trajetória no EC Olímpia, da segunda divisão baiana, e depois passou pelo equipe sub-23 do Bahia. Em 2020, o volante teve uma breve passagem pelo futebol gaúcho, atuando pelo Pelotas. Na atual temporada, jogou 10 partidas, cinco pelo Campeonato Baiano, vestindo a camisa do UNIRB, e outras cinco pelo Campeonato Pernambucano, defendendo o Vitória das Tabocas.

Segundo a assessoria do clube, além da função de origem, Paulinho pode atuar como zagueiro, oferecendo ainda mais opções de jogo para o novo treinador, Marcelo Caranhato.

O volante de 24 anos chega ao Gama num momento onde a equipe busca reencontrar o caminho das vitórias. O maior campeão do Distrito Federal está há três partidas sem comemorar triunfos. O próximo compromisso do Periquito será o clássico diante do maior rival, Brasiliense. A partida acontece na sábado (2/7), às 15h, no Estádio Serejão, em Taguatinga.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima