Com Rueda e Cuéllar, Colômbia treina no DF para duelo contra o Uruguai

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Divulgação/Seleção Colômbia )

De olho na vaga às semifinais da Copa América 2021, a seleção colombiana deixou o Rio de Janeiro, desembarcou em Brasília no início da semana e logo deu start na preparação para o confronto eliminatório diante do Uruguai, neste sábado (3/7), às 19h, no Mané Garrincha, pelas quartas de final. Será o primeiro reencontro dos colombianos com os rivais uruguaios depois da derrota por 3 x 0, em 11 de novembro de 2020, pela terceira rodada das Eliminatórias para a Copa do Qatar-2022.

O técnico Reinaldo Rueda, ex-Flamengo, promoveu a primeira atividade dos campeões de 2001 da Copa América na cidade nesta terça-feira. O trabalho aconteceu no Defelê, campo do Real Brasília, na Vila Planalto. A comissão técnica priorizou jogadas de bola parada, finalizações e movimentos a defesa.

Nesta quarta-feira (30/6), dois jogadores deram entrevista coletiva. O lateral-direito Stefan Medina e o volante Cuéllar. O defensor elogiou a seleção uruguaia. Afirmou que é uma equipe muito competitiva e com ideias claras. "Eles podem não ser espetaculares, mas são práticos. Vamos entregar tudo, tentando minimizar seus pontos fortes", analisou.

Cuéllar falou a respeito de a Colômbia não ter jogado a última rodada e como esse repouso pode ajudá-los. ”O descanso é importante para a recuperação de um atleta de alto rendimento. Aproveitamos esses dias para assimilar as ideias do técnico, pois queremos competir e buscar a classificação”, ressaltou, antes de mais um um treinamento no Defelê e depois regressou à concentração.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima