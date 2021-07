De Jordan a LeBron: Spalding lança bola da nova versão de Space Jam

MP Marcos Paulo Lima

Bola já está à venda no site da marca para celebrar o retorno de Space Jam - (crédito: Divulgação/Spalding)

Fornecedora há 37 anos das bolas de basquete da NBA, a liga norte-americana de basquete, a Spalding colocará na vitrine um produto customizado para atrair a atenção da garotada. Com a contagem regressiva para o lançamento do longa de live-action com animação Space Jam: um Novo Legado, produzido pelo Warner Animation Group, a marca de material esportivo levará às prateleiras uma linha exclusiva de produtos ligados aos personagens.

A intenção é celebrar o retorno do filme. Em 1996, a animação teve como protagonista Michael Jordan. O jogador hexacampeão da NBA pelo Chicago Bulls e duas vezes medalha de ouro nos Jogos Olímpicos nas edições de Los Angeles-1984 e Barcelona-1992 foi a estrela do longa em meio a personagens da companhia Looney Tunes como o perna-longa.

Tabela personalizada com LeBron James e personagens do Looney Tubes (foto: Divulgação/Spalding)

Lançado na metade da década de 1990, o longa tanto sucesso que se tornou o filme de basquete mais rentável da história do cinema. Arrecadação de US$ 230 milhões.

Na nova versão do filme, o astro também é um camisa 23 badalado: LeBron James. Ouro em Pequim-2008 e Londres-2012, o tetracampeão da NBA por Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Los Angeles Lakers em 2009, 2010, 2012 e 2020 assumiu o papel de Jordan e será o xodó das crianças e dos fãs a partir do próximo dia 15 nas telas dos cinemas.

A linha Space Jam da Spalding terá bolas de basquete customizadas em dois tamanhos: oficial e minibolas. A marca oferecerá também comercializará tabelas infantis com personagens do Looney Tunes, que atuaram com LeBron James na película. Os produtos, inclusive, começaram a ser personalizados no site da Spalding (www.spaldingbrasil.com.br) na Centauro, Amazon e Decathlon.