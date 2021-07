Vasco e Cruzeiro vacilam; Bota vence

CB Correio Braziliense

O Botafogo foi o único grande que aproveitou a chance de recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, o alvinegro jogou para o gasto e fez o dever de casa ao ganhar do Vitória, por 1 x 0, no Raulino de Oliveira. Com dificuldades de engrenar, Vasco e Cruzeiro tropeçaram. O cruzmaltino, com um a menos durante todo o jogo — marcado por confusão —, perdeu, por 1 x 0, para o Goiás, na Serrinha. No Mineirão, o time celeste empatou com o Guarani, por 3 x 3, em confronto movimentado.

O Vasco segue sofrendo com a irregularidade e não conseguiu, mais uma vez, emplacar duas vitórias seguidas na Série B. Jogando com um a menos desde o início do jogo — Bruno Gomes levou dois amarelos em cinco minutos —, o cruzmaltino se postou bem defensivamente, mas viu o Goiás tomar as ações da partida. Porém, na base da insistência, o esmeraldino pulou na frente. Miguel Figueira chutou forte na trave e, no rebote, Everton Brito completou para o gol. O resultado deixou os goianos na terceira posição, enquanto os cariocas estão em nono, a 10 pontos do G-4. Com uma confusão ao apito final, o cruzmaltino saiu no prejuízo e perdeu Galarza, Morato, Léo Jabá e Juninho, suspensos pelo terceiro amarelo.

Com o Cruzeiro, o tropeço veio em um empate eletrizante de seis gols. Pressionando, o Guarani saiu na frente, aos 5, com Bruno Sávio. Em três minutos, o time celeste virou. Aos 19, igualou em gol contra do zagueiro Thales. Aos 22, Léo Santos, de 1,97m, aproveitou escanteio para colocar a Raposa na frente. Aos 30, novamente Bruno Sávio recolocou os paulistas no jogo. Aos 44, Matheus Barbosa tratou de recolocar os donos da casa na frente. No segundo tempo, aos 23, Régis aproveitou passe de calcanhar de Davó e decretou a igualdade. Os visitantes figuram em 11º na tabela. Os mineiros estão em 14º.

Em um jogo marcado pela falta de organização das duas equipes, o Botafogo teve certa superioridade. O suficiente para voltar a vencer na Série B do Brasileirão. Diante de um Vitória sem inspiração ofensiva, o alvinegro encontrou um gol no segundo tempo. Aos 20, em lance de sorte, Chay foi lançado na direita, próximo à linha lateral. O meio-campista cruzou, mas a bola pegou efeito e foi na direção do gol. Ronaldo tentou salvar, mas em vão. Com o resultado, o time alvinegro pulou para o sétimo lugar na tabela.