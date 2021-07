CB Correio Braziliense

Fluminense 1 x 4 Athletico-PR

No primeiro jogo deste Campeonato Brasileiro sem transmissão pela televisão, o Athletico-PR surpreendeu, ontem, e aplicou uma goleada sobre o Fluminense, de virada. O time carioca até saiu na frente, com gol de Fred no primeiro minuto de jogo, mas foi dominado e não resistiu à pressão dos visitantes. Com isso, acabou levando 4 x 1, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Os gols do Furacão foram de Richard, Vitinho, Zé Ivaldo e Nikão



Fortaleza 3 x 1 X Chapecoense

Depois de quatro jogos sem vitória na competição nacional, o Fortaleza, enfim, conseguiu se recuperar para seguir no G-4 do Brasileirão. Ontem, o time cearense venceu a Chapecoense, de virada, por 3 x 2, na Arena Castelão, mesmo com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo. Os gols da partida foram marcados por David, Robson e Yago Pikachu para os cearenses. Anselmo Ramon fez o tento catarinense na partida.



Bahia 3 x 4 América-MG

Na melhor partida no Brasileirão, o América-MG desencantou e deixou o Z4 ao derrotar o Bahia, 4 x 3. O time alviverde quebrou uma sequência de 11 jogos sem vitória. Consistentes, os mineiros saíram na frente com gols de Felipe Azevedo e Juninho Valoura. Os baianos diminuíram com Rodriguinho. Porém, o Coelho voltou a dominar e marcou com Ribamar e Juninho. Nos acréscimos, Gilberto iniciou reação tardia com dois gols.



Juventude X 2 x 0 Grêmio

Lanterna do Brasileirão com apenas dois pontos conquistados, o Grêmio perdeu, ontem, pela quarta vez no torneio nacional. Em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, o Juventude emendou a segunda vitória consecutiva ao derrotar o tricolor, por 2 x 0, pela oitava rodada da Série A. Paulinho Bóia e Matheus Peixoto marcaram os gols da partida. O tricolor gaúcho voltará a campo contra o Atlético-GO no domingo, às 20h30, na Arena, em Porto Alegre.



Bragantino x Ceará

O Bragantino é o grande destaque nesta primeira parte do Campeonato Brasileiro. Mas, mesmo invicto e na liderança, o clube paulista ainda tem algo a melhorar na temporada. O time do técnico Maurício Barbieri receberá o Ceará, às 16h, não só para manter a vantagem na ponta, mas também para evoluir o desempenho no estádio Nabi Abi Chedid. Os cearenses apostam na vitória para se consolidarem na primeira página da classificação.



Atlético-MG x Atlético-GO

O Atlético-MG vive seu pior momento neste início de Brasileirão, lida com uma série de desfalques e terá de improvisar na lateral esquerda diante do Atlético-GO, às 19h. No Mineirão, o time alvinegro busca se recuperar de três tropeços consecutivos para voltar a brigar no pelotão da frente. Nacho Fernández, Sasha, Micael, Dylan, Nathan, Marrony, Guilherme Arana, Dodô, Junior Alonso, Allan, Alan Franco, Rafael e Vargas são as baixas do técnico Cuca.