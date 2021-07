Colômbia x Uruguai: gramado do Mané está pronto para o jogão; assista

MP Marcos Paulo Lima

Gramado recebeu retoques principalmente na pequena área e no setor norte, no sentido autódromo - (crédito: Divulgação)

Depois de uma sequência de cinco jogos em 15 dias na fase de grupos da Copa América, o gramado do Estádio Mané Garrincha teve parte do gramado trocado para as quartas de final entre Colômbia e Uruguai neste sábado, às 18h.

Castigado como sempre devido à baixa incidência de luz solar, a fatia de gramado do setor norte, no sentido autódromo, foi praticamente toda trocada. O trabalho teve início na madrugada do dia 29 e está próximo da conclusão. A expectativa é de que esteja impecável não somente para o jogo deste sábado, mas para a semifinal e a decisão do terceiro lugar.

El césped del estadio Mané Garrincha en Brasília también recibe un trato especial para las etapas finales de la CONMEBOL #CopaAmérica ????????? #VibraElContinente



O gramado do Mané Garrincha também está recebendo um tratamento especial para as fases finais! ????????? #VibraOContinente pic.twitter.com/QVQhQ9mgUl — Copa América (@CopaAmerica) July 1, 2021

O estádio recebeu a partida de abertura entre Brasil e Venezuela. Na sequência, abriu o clássico entre Argentina e Uruguai. Abrigou, ainda, os duelos entre Argentina e Paraguai; o o embate entre Paraguai e Chile e, no último domingo, a vitória do Peru contra a Venezuela.

A Copa América é mais um evento que tem exigido gramado de ponta da principal arena do futebol do Distrito Federal. O estádio também recebeu neste ano a Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras. Na sequência, abriu o duelo de volta entre Santos e San Lorenzo pela Pré Libertadores e a decisão da Recopa Sul-Americana conquistada pelo Defensa Y Justicia contra o Palmeiras.