Fla faz o básico e vence fora de casa

CB Correio Braziliense

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

Surpreendido pelo Juventude no final de semana, o Flamengo, mesmo sem apresentar um bom futebol, voltou a vencer, ontem, quando visitou o Cuiabá e marcou 2 x 0, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Acostumado a atacar, desta vez, o time dirigido por Rogério Ceni foi cauteloso. Assim, não tomou gol e ganhou.

Essa foi a primeira vitória do time carioca na história da Arena Pantanal — estádio construído para a Copa do Mundo de 2014 — e também como visitante na atual edição do Brasileirão. Antes o Flamengo só havia encarado o Juventude e perdido por 1 x 0, em Caxias do Sul (RS).

O resultado começou a ser construído na veia artilheira de Pedro. Aos nove, João Gomes recebeu lançamento, girou sobre a marcação e ajeitou para o camisa 21 finalizar de primeira para o gol. Ineficiente, o Cuiabá pouco atacou. Mesmo assim, chegou a ter um gol anulado pelo VAR. No fim, em contra-ataque, Rodrigo Muniz passou para Thiago Maia chutar na saída do goleiro.

Sexto colocado, o Flamengo terá o próximo compromisso no domingo diante do Fluminense, em clássico forasteiro na Neo Química Arena, em São Paulo, às 16h. Em 18º, o Cuiabá recebe o Atlético-MG, às 18h15.



Galo finalmente canta vitória

O Atlético quebrou o jejum no Campeonato Brasileiro. Depois de três partidas, a equipe voltou a vencer na Série A. E a vítima foi o Atlético-GO, em noite argentina no Mineirão. O Galo bateu o xará por 4 x 1, gols de Matías Zaracho e Nacho Fernández, duas vezes cada. Marlon Freitas diminuiu para os visitantes. O Galo amargava jejum de três jogos consecutivos sem vencer.