Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Bragantino

O Bragantino perdeu a chance de manter quatro pontos na liderança. Ontem, o time paulista recebeu o Ceará, mas as equipes não tiraram o zero do placar.

» Basquete

Classificada para as semis em primeiro, a Seleção Brasileira de basquete conheceu o adversário: será o México. O jogo está marcado para amanhã, às 7h30.

» Fora

Ex-Fla, Gerson não estará nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Apesar do desejo do atleta, o Olympique de Marseille optou por não liberá-lo.

» Olimpíadas

Permitida pelas autoridades, a presença de público nos Jogos de Tóquio pode sofrer restrições. O primeiro-ministro do país, Yoshihide Suga avalia redução ou até a proibição dos torcedores no evento.