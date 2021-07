CB Correio Braziliense

Dono da melhor campanha na primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino sub-16 — três vitórias em três jogos —, o Minas Brasília busca uma vaga na final da competição de base. Hoje, às 15h, o time verde e azul do Distrito Federal mede forças com o Corinthians, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Em caso de empate no tempo normal, o lugar na decisão será definido nas cobranças de pênalti. A partida terá transmissão, ao vivo, do SporTV.