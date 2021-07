Sexta de gala!

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Mauro Pimentel/AFP)

Passada a primeira fase de jogos, muitas vezes, protocolares, a Copa América começa para valer. Primeira etapa mata-mata do torneio de sul-americano, as quartas de final terão dois jogos. Às 18h, Peru e Paraguai medem forças em Goiânia. Às 21h, o Brasil pega o Chile, no Rio de Janeiro.

Brasil em campo

Ver a seleção pentacampeã mundial em ação é um ingrediente e tanto para qualquer competição do planeta. Contra o Chile, um rival de maior porte e qualidade em comparação aos enfrentados na primeira fase, o Brasil terá a oportunidade de vencer e convencer, ganhando força na busca pela taça.



Início “de verdade”

Com regulamento que eliminou apenas duas das dez seleções na primeira fase, vários jogos foram protocolares e ficaram devendo em técnica e emoção. O mata-mata pode mudar a postura. Agora, cada duelo vale a sobrevivência em busca do status de campeão continental.

Craques em campo

A Copa América está devendo grandes partidas e uma média de gol mais atraente — atualmente em 2,3 —, mas vários nomes tem potencial para mudar o panorama. Hoje, jogam os brasileiros Neymar, Richarlison e Casemiro, os chilenos Sanchéz, Vargas e Vidal, o peruano Carrilo e o paraguaio Ángel Romero.



Duelo de campeões

O jogo entre Brasil e Chile opõe campeões das últimas edições. Os chilenos venceram em 2015 e 2016. Em 2019, o Brasil ganhou em casa. Peru e Paraguai têm o torneio em suas galerias e jogam para manter as chances de sair das filas de 46 e 42 anos, respectivamente.

Jogo do equilíbrio

Peru e Paraguai não têm a pompa de outras seleções do continente, mas têm tudo para fazer um duelo equilibrado. Equivalentes, as equipes fizeram campanha semelhante. Os peruanos somaram sete pontos; os paraguaios, seis. Em tais condições, os times devem realizar um jogo, no mínimo, animado.

A sexta nobre da Eurocopa se apresenta com a expectativa de manter o bom nível de jogos. Hoje, estão programadas duas partidas. Às 13h, Suíça e Espanha jogam em São Petersburgo, na Rússia. Às 16h, será a vez do esperado embate entre Bélgica e Itália, em Munique, na Alemanha.



Promessa de jogão

O principal jogo das quartas de final está agendado para hoje. Bélgica e Itália se enfrentam com alta expectativa. Sensação do torneio pelo futebol vistoso, os italianos colocam, ainda, a tradição em campo diante da estrelada geração belga, em busca de um grande título para se consolidar.



Brasileiros em ação

A competição reúne seleções do Velho Continente, mas tem brasileiros em ação. Peça central da estrutura tática italiana, o volante Jorginho será titular. A Azurra, time mais tupiniquim da Euro, conta ainda com os serviços do zagueiro Rafael Tolói e do lateral-direito Emerson.

Talentos em campo

Mbappé, Cristiano Ronaldo, Müller e outras atrações de peso foram eliminadas precocemente, mas outros talentos merecem atenção de quem está no sofá: casos dos belgas Lukaku, De Bruyne e Hazard, dos italianos Pessina, Donnarumma e Locatelli, do suíço Shaqiri e dos espanhóis Dani Olmo e Laporte.



Zebra à solta

Não é apenas de gigantes que o dia de Euro será recheado. A Suíça vem empolgada pela façanha de eliminar a França, atual campeã do mundo, nos pênaltis após reação no tempo normal — buscou o placar quando perdia por 3 x 1. Agora, tenta surpreender a Espanha.

Média alta de gols

Rede balançando não está em falta na Eurocopa. Em 44 partidas, foram 123 gols, média de 2,8. Nas oitavas, os artilheiros foram ainda mais efetivos e subiram o índice para 3,5. Melhores ataque do torneio — 11 e nove tentos, respectivamente — Espanha e Itália entram campo para manter a estatística em alta.