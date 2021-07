Itália e Espanha se enfrentam na semi

CB Correio Braziliense

(crédito: Christof Stache/AFP - 2/7/21)

Itália e Espanha farão uma das semifinais da Eurocopa. Ontem, as seleções tiveram jogos com características diferentes para concretizar o objetivo. Os italianos abriram margem no placar, seguraram a tentativa de reação da Bélgica e venceram, por 2 x 1. Os espanhóis sofreram contra a Suíça, empataram, por 1 x 1, no tempo normal, mas eliminaram a zebra na competição nos pênaltis, com um 3 x 1. Hoje, jogam República Tcheca x Dinamarca, às 13h, e Inglaterra x Ucrânia, às 16h.

Melhor no primeiro tempo, os italianos marcaram com Barella, aos 31, e Insigne, aos 44. A Bélgica descontou de pênalti com Lukaku, aos 47. Na etapa final, os times tiveram chances de balançar as redes, mas nenhum mexeu no placar. “Merecemos vencer. Os meninos foram extraordinários. Só sofremos no fim porque estávamos muito cansados. O caminho ainda é longo, faltam dois jogos. Vamos ver o que acontece”, ressaltou o técnico Roberto Mancini.

A Espanha começou bem e saiu na frente da Suíça, com Zakaria. Porém, teve dificuldade para ampliar. No segundo tempo, Shakiri empatou em contra-ataque e, mesmo com um a menos, os suíços forçaram a prorrogação. No tempo adicional, os espanhóis chutaram 17 vezes ao gol, mas não marcaram. A zebra foi espantada somente nos pênaltis, com brilho de Unai Simón. Com duas defesas, o goleiro garantiu a vaga. “O futebol foi justo. Devemos apagar os erros e redefinir os sucessos, porque um adversário muito difícil está chegando", declarou.