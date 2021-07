Três jogos abrem a rodada

CB Correio Braziliense

Fazer da Neo Química Arena um alçapão. Esse é o desafio que o Corinthians quer começar a colocar em prática, contra o Internacional, às 21h, a fim de mudar a trajetória no torneio. Nas quatro vezes em que atuou como mandante, venceu apenas o Sport. Nos outros compromissos, foram derrotas para o Atlético-GO e Bragantino e um empate com o São Paulo, na última rodada.

Para evoluir, Sylvinho treinou uma estratégia mais ofensiva. “Quitado” pelo alvinegro, o volante colombiano Cantillo deve ser a novidade. No colorado, a retomada também se faz urgente. Pressionado por tropeços, os gaúchos estão em 14º. Na tentativa de não deixar o clima ainda mais tenso, o time pode ter o desfalque de Patrick, que terá a escalação definida pelo departamento médico.

Outros dois jogos estão agendados para hoje. No Independência, o Santos tenta se recuperar do tropeço em casa diante do empolgado América-MG. Os mineiros venceram a primeira no torneio e tentam manter o embalo. Na Arena da Baixada, o vice-líder Athletico-PR recebe o Fortaleza, quarto colocado. As duas partidas têm bola rolando às 19h.

9ª rodada

Hoje

19h América-MG x Santos

19h Athletico-PR x Fortaleza

21h Corinthians x Internacional

Amanhã

11h Chapecoense x Bahia

16h Flamengo x Fluminense

16h Sport x Palmeiras

18h15 São Paulo x Bragantino

18h15 Ceará x Juventude

18h15 Cuiabá x Atlético-MG

20h30 Grêmio x Atlético-GO