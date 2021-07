Clássico por tranquilidade

CB Correio Braziliense

(crédito: Gabriel Teles/Gama)

Em meio ao frio do inverno, o clássico verde-amarelo entre Brasiliense e Gama esquenta o fim de semana do torcedor candango. O Jacaré recebe o Periquito, às 15h, no estádio Serejão, em Taguatinga. Muito mais do que a rivalidade, a partida pode trazer paz para as duas equipes. Os três pontos valem a permanência na briga por uma vaga à segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

O confronto 68 da rivalidade terá um duelo a parte à beira do campo entre Vilson Tadei, no Jacaré, e o estreante Marcelo Caranhato, no Periquito. “A nível de classificação, sabemos que ainda há muitos jogos pela frente, mas o Brasiliense busca conquistar resultados positivos”, ressaltou o comandante amarelo. “Temos uma competição longa pela frente. Portanto, trazer confiança e tranquilidade é sempre importante”, destacou o líder alviverde.

Os dois técnicos poderão promover estreias no Serejão. O Brasiliense relacionou o meia Bernardo, ex-Vasco, pela primeira vez. Contratado nesta semana, o volante Paulinho está apto a vestir a camisa do Gama.