Colômbia despacha Uruguai nos pênaltis e vai à semifinal da Copa América

A Colômbia avançou à fase semifinal da Copa América ao derrotar neste sábado (3/7), no Estádio Mané Garrincha, o Uruguai. O jogo foi decidido nos pênaltis, após um empate sem gols na etapa normal. O adversário da seleção colombiana sairá do confronto entre Argentina e Equador, que jogam às 22h deste sábado, em Goiânia.

Na disputa de penalidades, o goleiro Ospina se destacou ao defender duas cobranças uruguaias. A Colômbia foi perfeita não errou nenhum chute. No fim, a seleção comandada por Reinaldo Rueda venceu por 4 a 2.

A semifinal está marcada para a próxima terça-feira (6/7), e também será disputada em Brasília. Será a oitava vez que a seleção colombiana joga uma semifinal de Copa América. A última oportunidade foi em 2016, na edição disputada nos Estados Unidos que marcou os 100 anos do torneio. Na ocasião, os tricolores foram eliminados pelo Chile, que conquistou o campeonato naquele ano.

Apesar de nenhum gol durante os 90 minutos, ambas as seleções estiveram perto de balançar as redes, sobretudo no segundo tempo. A Colômbia criou as chances mais perigosas e só não abriu o marcador com bola rolando porque o goleiro Muslera fez boas intervenções.

No primeiro tempo, a forte marcação das duas seleções dificultou a criação de jogadas ofensivas. Os principais lances aconteceram nos 15 minutos finais. Pela Colômbia, Zapata e Muriel protagonizaram o momento mais importante da etapa. Após ganhar do adversário na corrida, Zapata entrou na área e finalizou para defesa de Muslera. No rebote, Muriel mandou para fora.

Já o Uruguai se aproximou do gol após uma boa trama pelo lado direito do campo. Valverde foi acionado e cruzou rasteiro em direção à pequena área. A bola encontraria Cavani livre de marcação, mas a zaga colombiana a afastou antes de chegar aos pés do atacante uruguaio.

Na segunda etapa, as duas seleções aceleraram o ritmo e deixaram a partida mais movimentada. O jogo ficou franco, com ambas as equipes criando chances claras de gol. A Colômbia ameaçou a meta de Muslera com menos de um minuto, quando Luis Diaz escapou pela esquerda, entrou na área e cruzou rasteiro para a pequena área, mas a defesa do Uruguai afastou o perigo.

Na sequência, Nández, em um cruzamento que foi em direção ao gol, e Arrascaeta, em um chute rasteiro, responderam para o Uruguai, mas o goleiro Ospina salvou a Colômbia de sair atrás do placar nos dois lances.

A seleção tricolor dominou a segunda etapa a partir dos 20 minutos, quando exigiu boas defesas de Muslera. Em duas jogadas aéreas, Mina e Zapata ficaram perto de abrir o marcador, mas o arqueiro da Celeste evitou. Na cabeçada de Zapata, especificamente, o camisa 1 do Uruguai defendeu com a perna.

Após os 40 minutos, a Colômbia produziu dois contra-ataques, mas as jogadas terminaram sem finalização. O Uruguai também saiu em velocidade já nos acréscimos da partida, contudo, a investida da Celeste não surtiu efeito.

Na disputa das penalidades, Zapata, Sanchez, Mina e Borja cobraram para a Colômbia e converteram. Pelo lado do Uruguai, Cavani e Suárez marcaram, enquanto Gimenez e Viña viram os seus chutes serem defendidos por Ospina.

A seleção uruguaia se despede da Copa América da mesma maneira que foi eliminada na última edição, em 2019. Naquele torneio, a Celeste também saiu da competição nas quartas-de-final ao perder na disputa de pênaltis após um 0 a 0 no tempo regulamentar. O algoz foi o Peru, que derrotou o Uruguai por 5x4 nas penalidades máximas.