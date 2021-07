Marca da semifinal

AF Augusto Fernandes

(crédito: Evaristo Sá / AFP )

Aseleção colombiana garantiu uma vaga nas semifinais da Copa América ao vencer o Uruguai, nos pênaltis, por 4 x 2. A partida, disputada no Mané Garrincha, foi bastante movimentada, mas terminou sem gols no tempo normal. Na disputa das penalidades máximas, o goleiro Ospina roubou a cena ao defender duas cobranças e colocou a Colômbia entre as quatro melhores seleções do torneio pela nona vez na história.

A vaga reforçou a relação colombiana com a marca da cal. Apesar da classificação, o time segue sem fazer gol em uma partida de fase final da Copa América desde 2004. A equipe comandada por Reinaldo Rueda repetiu o roteiro de 2016, quando esteve na semifinal da competição pela última vez. Naquela ocasião, eliminou o Peru, nas quartas-de-final, também com um 0 x 0 no tempo regulamentar e um 4 x 2 nos pênaltis.

De qualquer forma, o resultado de ontem premiou a seleção que mais ameaçou durante os 90 minutos do tempo regulamentar. No segundo tempo, principalmente, a Colômbia exigiu boas defesas do arqueiro uruguaio Muslera. O atacante Zapata e o zagueiro Mina, em duas cabeçadas, criaram as melhores chances para os tricolores, mas não conseguiram furar o bloqueio do adversário.

O Uruguai também teve oportunidades, mas esbarrou em Ospina. No ataque mais perigoso da Celeste, o goleiro demonstrou agilidade e reflexo para evitar que um cruzamento do lateral Nández entrasse no gol. O sistema defensivo da Colômbia, como um todo, foi crucial para neutralizar o Uruguai. Principais nomes da Celeste, os atacantes Suárez e Cavani tiveram problemas com a marcação adversária e pouco produziram durante a partida.

Nas penalidades máximas, a Colômbia acertou as quatro cobranças que fez: Zapata, Sanchez, Mina e Borja deslocaram Muslera e levaram a melhor contra o goleiro uruguaio. Em contrapartida, a Celeste falhou dois chutes. Ospina parou as cobranças de Giménez e Viña, decretando a classificação colombiana.

A seleção uruguaia se despede da Copa América da mesma maneira que foi eliminada na última edição, em 2019, quando saiu da competição nas quartas-de-final ao perder na disputa de pênaltis após um 0 x 0 no tempo regulamentar. O algoz foi o Peru, que venceu por 5 x 4. A última vez que a Celeste disputou uma semifinal foi em 2011. Naquele ano, a equipe sagrou-se campeã e levantou o troféu da competição pela 15ª vez, se isolando como a maior vencedora do torneio sul-americano.

O rival colombiano por um lugar na final da Copa América será a Argentina. Ontem, no Olímpico, em Goiânia, o time não teve vida fácil diante do Equador. Mesmo assim, deslanchou no fim, confirmou o favoritismo e garantiu uma vaga nas semifinais do torneio ao vencer, por 3 x 0, gols de De Paul, Lautaro Martínez e Messi.

Semifinais

Amanhã

20h Brasil x Peru

Terça-feira

22h Argentina x Colômbia





Sétimo jogo contra o Peru



Classificado para as semifinais da Copa América após vitória sobre o Chile, por 1 x 0, na sexta-feira, o Brasil não terá muito tempo de preparação. Amanhã, às 20h, o time canarinho volta a campo, contra o Peru, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, para buscar um lugar na final. Apesar da pouco tempo entre os confrontos, o técnico Tite terá como aliado o vasto conhecimento sobre os peruanos adquiridos nos pouco mais de cinco anos no cargo.

O jogo será o 60º de Tite no comando da Seleção Brasileira e o sétimo encontro contra os peruanos. O histórico é extramente favorável: foram cinco vitórias e apenas uma derrota diante do rival. O título da Copa América de 2019 foi conquistado justamente com uma vitória sobre o rival. Neste ano, há, ainda, um novo jogo entre as equipes pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, previsto para setembro.

Com a manutenção do jogo para o Nilton Santos mesmo após os apelos de Tite — o treinador pediu a mudança de palco devido às péssimas condições do gramado —, a Seleção seguiu no Rio de Janeiro e treinou, ontem, no CT do Fluminense. Há duas dúvidas no time: o substituto de Gabriel Jesus, suspenso por expulsão, e a participação do lateral Alex Sandro, em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.





Classificado para as semifinais da Copa América após vitória sobre o Chile, por 1 x 0, na sexta-feira, o Brasil não terá muito tempo de preparação. Amanhã, às 20h, o time canarinho volta a campo, contra o Peru, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, para buscar um lugar na final. Apesar da pouco tempo entre os confrontos, o técnico Tite terá como aliado o vasto conhecimento sobre os peruanos adquiridos nos pouco mais de cinco anos no cargo.





O jogo será o 60º de Tite no comando da Seleção Brasileira e o sétimo encontro contra os peruanos. O histórico é extramente favorável: foram cinco vitórias e apenas uma derrota diante do rival. O título da Copa América de 2019 foi conquistado justamente com uma vitória sobre o rival. Neste ano, há, ainda, um novo jogo entre as equipes pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, previsto para setembro.





Com a manutenção do jogo para o Nilton Santos mesmo após os apelos de Tite — o treinador pediu a mudança de palco devido às péssimas condições do gramado —, a Seleção seguiu no Rio de Janeiro e treinou, ontem, no CT do Fluminense. Há duas dúvidas no time: o substituto de Gabriel Jesus, suspenso por expulsão, e a participação do lateral Alex Sandro, em recuperação de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.