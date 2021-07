Inglaterra passeia e pega a Dinamarca

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Alessandro Garofalo/AFP))

Inglaterra e Dinamarca estão nas semifinais da Eurocopa. Mas, para alcançar os objetivos, as duas seleções percorreram caminhos com características bastante diferentes. Em Roma, na Itália, os ingleses tiveram uma atuação impecável e não deram chances para a Ucrânia. Venceram com facilidade e imposição, por 4 x 0. Em Bacu, no Azerbaijão, os dinamarqueses fizeram um ótimo primeiro tempo, sofreram nos 45 minutos finais, mas confirmaram a vaga diante da República Tcheca, com vitória por 2 x 1.

Agora, as duas seleções farão um confronto inédito nas semifinais. Do lado inglês, a missão é dar fim a um trauma histórico. Em três oportunidades, a Inglaterra acabou sendo eliminada justamente na etapa que antecede a final. Campeão da competição do Velho Continente em 1992, a Dinamarca está entre os quatro melhores pela quarta oportunidade. Em duas delas, acabou caindo no meio do caminho. O jogo decisivo está marcado para quarta-feira, às 16h, no estádio de Wembley, em Londres.

Para conquistar o direito de seguir sonhando com o título inédito, a Inglaterra foi avassaladora e construiu a vitória a partir dos três minutos, com gol de Harry Kane. No segundo tempo, o time deslanchou de vez. Na primeira volta do relógio, Maguire fez o segundo. Noventa segundos depois, Kane fez mais um. Aos 17, Henderson fechou a atuação de gala. Únicos semifinalistas a não sofrerem gols na Eurocopa, os ingleses chegam apoiados, ainda, em uma invencibilidade de 11 jogos. A seleção também terá o apoio da torcida local para chegar à primeira final.

A vaga da Dinamarca não veio com tamanha superioridade, mas também foi incontestável. O volante Delaney abriu o placar aos quatro minutos de jogo e o atacante Dolberg ampliou com 41. No início da etapa final, Patrik Schick diminuiu e colocou fogo no jogo, mas a República Tcheca não encontrou forças para impedir o triunfo da predestinada seleção dinamarquesa, marcada pelo episódio do mal súbito de Christian Eriksen ainda na primeira rodada da Euro.

Do outro lado do chaveamento semifinal estão Itália e Espanha, em reedição de um confronto que aconteceu nas três últimas edições do torneio do Velho Continente. Na história, o jogo de terça-feira, às 16h, também em Wembley, será o sétimo encontro entre italianos e espanhóis. A missão da Azzura é seguir viva na luta pelo bicampeonato. Maior campeã da Euro ao lado da Alemanha, a Fúria busca o tetra.

5 títulos

têm, somados, os semifinalistas da Eurocopa. Maior campeão, a Espanha conta com três. Itália e Dinamarca, um. Inglaterra busca primeira conquista.



semifinais

Terça-feira

16h Itália x Espanha

Quarta-feira

16h Inglaterra x Dinamarca