Clássico de poucas emoções

(crédito: Luã Tomasson/Divulgação)

Faltou de tudo no clássico verde e amarelo entre Brasiliense e Gama disputado, ontem, no estádio Serejão, em Taguatinga. Em uma partida com poucas emoções e lampejos de criatividade ofensiva, os rivais não conseguiram balançar as redes e terminaram empatados, por 0 x 0. Mesmo com o resultado ruim, o Jacaré conseguiu dormir na ponta com o tropeço da líder Aparecidense. O Gama segue fora da zona de classificação.

Apesar do fraco repertório, as equipes tentaram buscar o gol com alternância de domínio durante o jogo, mas tropeçaram, principalmente, na falta de efetividade. Cada time teve, ao menos, uma boa chance: Maicon Assis desperdiçou do lado amarelo e Hugo Almeida não empurrou para a rede a oportunidade verde.

Com oito pontos, o Brasiliense cairá, hoje, para segundo. Nova Mutum e União Rondonópolis fazem confronto caseiro e, independente do resultado, um deles passará o Jacaré. Já o Gama precisa secar rivais com o risco de ficar a uma distância de quatro pontos do grupo que vai à segunda fase.