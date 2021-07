Vasco ganha novo fôlego

CB Correio Braziliense

(crédito: Rafael Ribeiro/Vasco)

Parece que o Vasco, aos poucos, vai entendendo a filosofia que o técnico Marcelo Cabo aplica para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem jogar bem, venceu o Confiança, por 1 x 0, ontem, em São Januário, pela nona rodada. O time sofreu na marcação, mas se reabilitou da derrota para o Goiás, mesmo com cinco baixas provocadas por suspensões no último jogo.

O Vasco não jogou bem, mas alcançou o objetivo com um gol marcado por MT. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o meia recebeu de Marquinhos Gabriel na área e empurrou para o gol. Apesar do resultado, Andrei reconheceu que poderia ter sido melhor. “Esta vitória nos dá confiança. Mas sabemos que estamos devendo uma boa atuação”, disse.

Na rodada, outros dois grandes clubes brasileiros acabaram tropeçando. Ontem, o Cruzeiro ampliou a série sem triunfos para três partidas. Em jogo de pouca criatividade dos dois lados, o time celeste até teve duas grandes chances no fim, mas ficou no empate, por 0 x 0, diante do Brasil de Pelotas. Na Ressacada, o Botafogo ficou na igualdade, com o Avaí, por 1 x 1. Lourenço fez para os catarinenses e Marco Antônio para os cariocas.