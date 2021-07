CB Correio Braziliense

Athletico-PR 2 x 1 Fortaleza

O Brasileirão tem um novo líder. O Athletico-PR assumiu a ponta provisória ao derrotar o Fortaleza, por 2 x 1, ontem, na Arena da Baixada, em duelo direto pelas primeiras colocações. Com o resultado, os paranaenses chegaram aos 19 pontos e ultrapassaram o Bragantino. O Fortaleza ficou em quarto com 15, podendo deixar o G-4. Apesar de enfrentar um rival direto, o Furacão "deitou e rolou" e marcou com Terans e Matheus Babi. Igor Torres diminuiu no fim.



Chapecoense x Bahia

Ainda em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, a Chapecoense enfrenta o Bahia, às 11h, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela nona rodada. Para os catarinenses, o triunfo é fundamental na missão de se afastar da zona de rebaixamento. Apesar de estar próximo dos líderes, o tricolor baiano vem de duas derrotas consecutivas. Para não desgarrar do pelotão de frente, uma vitória longe de casa é de fundamental importância.



Sport x Palmeiras

Para vencer mais uma partida, às 16h, diante do Sport, na Ilha do Retiro, o Palmeiras aposta em repetir o desempenho mostrado na vitória do meio de semana contra o Internacional. Apesar dos altos e baixos — saiu na frente, teve um jogador expulso, sofreu o empate e buscou o triunfo nos acréscimos —, o alviverde confia na evolução. Após o jogo em Porto Alegre, o técnico Abel Ferreira destacou a alma do time e exaltou a capacidade de reação na adversidade.



Ceará x Juventude

Em momentos semelhantes no Campeonato Brasileiro, Ceará e Juventude se enfrentam, às 18h15, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para dar um passo a mais na tentativa de se firmar entre os dez primeiros na classificação do torneio nacional. A dupla vem de uma boa sequência de quatro jogos seguidos sem derrota na competição e quer aumentar ainda mais o bom retrospecto. Para isso, ambos miram os três pontos na partida.



Cuiabá x Atlético-MG

Reforçado e aliviado após a goleada sobre o Atlético-GO, em casa, no meio de semana, o Atlético-MG quer pegar o embalo no Brasileirão. A vitória sobre os goianos, por 4 x 1, encerrou uma sequência negativa de três jogos sem resultados positivos. Para seguir em evolução, o Galo mineiro busca superar o Cuiabá, que ainda não venceu no torneio nacional e irá promover a estreia do técnico Jorginho Campos, às 18h15, na Arena Pantanal.



Grêmio x Atlético-GO

Protestos, cobranças, reuniões e crise interna. Esses elementos fazem parte da rotina do Grêmio, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. O time gaúcho era apontado como uma das equipes que brigariam na parte de cima da tabela da competição nacional. Mas, passados seis jogos disputados, o tricolor está afundado na lanterna. A missão é mudar o cenário negativo diante do Atlético-GO, às 20h30, na Arena, em Porto Alegre.