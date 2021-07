Com gol no fim, Flu vence o Fla em SP

CB Correio Braziliense

(crédito: Lucas Mercon/Fluminense F.C.)

Tão elogiado por seu futebol bonito e agressivo, o Flamengo acabou sendo vítima da coragem de atacar do Fluminense, que usou uma estratégia eficiente na parte final do clássico, disputado pela terceira vez na história na cidade de São Paulo, ontem, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Refém do contra-ataque tricolor, o rubro-negro levou o gol aos 45 minutos do segundo tempo, marcado por André.

Fruto de seu próprio modo de jogar, o Flamengo ainda não empatou em sete jogos, agora com três derrotas e quatro vitórias. Com 12 pontos, ainda segue distante dos ponteiros, embora tenha dois jogos a menos. O estratégico Fluminense vinha de derrota humilhante para o Athletico-PR, por 4 x 1, e se reabilitou em cima de seu maior rival. Não vencia há quatro jogos, mas agora aparece com 13 pontos.

O Flamengo foi melhor no primeiro tempo, com grande volume de jogo e finalizações, mas o Fluminense se deu melhor na etapa final quando imprimiu velocidade e movimentação no ataque. O tricolor fez o gol no final, sem tempo de reação do rival. A jogada foi totalmente construída por garotos formados na base do clube. Luiz Henrique passou por Gustavo Henrique e rolou para o meio da área. André chutou no alto, sem chances para Diego Alves.

“Dia para nunca ser esquecido. Muito feliz por entrar no finalzinho e ter feito o gol, meu primeiro como profissional. Felicidade dobrada. É agradecer todo mundo, minha família que esteve sempre comigo”, vibrou o tricolor de 19 anos. “Muito feliz pelo André. Ele sempre fazia gol na base contra o Flamengo. A estrela dele brilhou”, complementou Martinelli.

O rubro-negro Filipe Luís lamentou o revés como mandante. “Fizemos um grande jogo, controlamos, não tínhamos dado chance. Em uma jogada no fim, conseguiram o gol. O time vem de uma sequência importante, desgaste, desfalques. Não serve como desculpa, mas temos de continuar melhorando. Esse plantel pode muito mais do que diz agora a classificação”, ressaltou.