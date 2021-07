CB Correio Braziliense

São Paulo 1 x 2 Bragantino

O calvário do São Paulo continua no Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor até fez um bom primeiro tempo, abriu o placar com Rigoni, mas perdeu peças importantes por contusão na etapa final e foi superado pelo Bragantino, de virada, por 2 x 1, ontem, no Morumbi. Os gols que devolveram a liderança do torneio ao time do interior paulista foram de Alerrandro e Artur, ambos no segundo tempo. O tricolor chegou há nove jogos sem vitórias e segue na zona de rebaixamento.



Chapecoense 0 x 2 Bahia

O Bahia se reabilitou da derrota para o América-MG graças ao bom desempenho de Gilberto. O atacante saiu do banco de reservas no segundo tempo para marcar e participar do lance do outro gol — feito pelo meio-campista Rodriguinho — na vitória sobre a Chapecoense, por 2 x 0, na Arena Condá, ontem. Com o triunfo, o time baiano subiu para o quinto lugar, enquanto o adversário segue sem ganhar e entre os piores do Brasileirão.



Sport 0 x 1 Palmeiras

Sem perder para o Sport em Pernambuco desde a temporada de 2014, o Palmeiras manteve o tabu positivo e venceu o adversário, por 1 x 0, ontem, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. O time palmeirense construiu o placar com um gol do meio-campista Gustavo Scarpa, ainda no primeiro tempo. Depois, apenas segurou o bom resultado durante toda a etapa final, quando adotou uma postura mais cautelosa e saiu de campo sem ser vazado.



Ceará 2 x 0 Juventude

Com dois gols marcados no início do segundo tempo, por Saulo Mineiro e Gabriel Lacerda, o Ceará venceu o Juventude, por 2 x 0, ontem, na Arena Castelão. O alvinegro cearense ampliou a boa fase e, agora, não perde há cinco jogos no torneio nacional. Com o desempenho, soma 13 pontos e está em sétimo lugar na classificação. Por outro lado, o alviverde gaúcho perdeu a série invicta de quatro jogos e segue com 12 pontos, em 11º lugar.



Cuiabá 0 x 1 Atlético-MG

O Atlético-MG conseguiu engatar a segunda vitória consecutiva para, enfim, entrar na zona de classificação direta à Copa Libertadores. Mesmo jogando fora de casa e tendo que segurar a pressão adversária durante praticamente todo o jogo, o time mineiro venceu o Cuiabá, por 1 x 0, ontem, na Arena Pantanal. O único gol da partida foi marcado por Nacho Fernández, ainda no primeiro tempo, em um contra-ataque avassalador e mais uma assistência concedida pelo atacante Hulk.



Grêmio 0 x 1 Atlético-GO

O Grêmio está ainda mais afundado na crise. Ontem, o tricolor recebeu o Atlético-GO, na Arena, e acabou derrotado, por 1 x 0, gol de Lucão. Com o revés, o time segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com dois pontos, os gaúchos não conquistaram nenhuma vitória e estão na lanterna do torneio nacional. O resultado complicou ainda mais a vida do técnico Tiago Nunes. Enfrentando forte pressão, ele está na iminência de ser demitido.