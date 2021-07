Uma semi de altíssimo nível

CB Correio Braziliense

Houve um tempo em que futebol se ganhava com um bom ataque ou uma excelente defesa. O duelo de hoje entre Itália e Espanha, às 16h, em Wembley, na abertura das semifinais da Eurocopa (SporTV e Globo anunciam a transmissão) preza pelo meio de campo. A vaga para a decisão pode ser definida no quesito posse de bola.

A Espanha ostenta média de 67,2% de posse de bola, a maior desta edição da Euro. A Itália tem 55,8%. Para o técnico Luis Enrique, essa será a primeira batalha em Wembley.

“Durante a partida temos sempre que estar preparados para adversidades. Nós temos nosso plano B, mas não vou deixar público. Temos uma ideia muito arrojada e que nos dá muitos resultados. Isso, para mim, é suficiente para seguir confiando”, disse o técnico da Espanha na entrevista coletiva de ontem.

Há muita qualidade no meio de campo das duas seleções. A Itália conta com Barella, Jorginho e Verratti. Os três marcam, desarmam e saem para jogar. A Espanha conta com Busquets, Koke e Pedri.

A Itália se preocupa com o duelo no meio de campo, mas também com a mente dos atletas. “Sempre há nervosismo, e também para mim. Não me sinto nervoso agora para poder fazer as coisas certas, não cometer erros. Mas claro que, quando vai se aproximando o jogo o nervosismo vai aumentando”, admitiu, ontem, Roberto Mancini. Quem avançar enfrentará Inglaterra ou Dinamarca, domingo, na decisão.