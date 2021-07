Final da NBA tira franquias do jejum

CB Correio Braziliense

A final da NBA, a liga norte-americana de basquete, começa hoje com os fãs de Phoenix Suns e Milwaukee Bucks tirando o cheiro de naftalina da “jersey”.

Campeão da Conferência Oeste, o Suns não decidia o título desde 1993, quando o astro Charles Barkley não impediu o tri do Chicago Bulls, de Michael Jordan. O Bucks amargava a terceira maior abstinência do torneio. O time encerrou 47 anos de jejum ao ganhar a Conferência Leste. Pior do que isso só os 61 anos de saudade do Atlanta Hawks e os 51 dos Los Angeles Clippers.

O único título do Milwaukee tinha dois gênios no quinteto histórico: Kareem Abdul-Jabbar, Oscar Robertson e Bob Dandridge, todos homenageados no hall da fama, liderados pelo técnico Larry Costello. À época, a franquia competia na Conferência Oeste e superou o Baltimore Bullets na finalíssima da NBA.

O astro Giannis Antetokounmpo é dúvida para a decisão. Enquanto isso, Khris Middlenton assume o protagonismo. “Giannis é a lma do time. Khris, o coração”, define Jrue Holiday.

O Phoenix Suns sonha com o título inédito sob a batuta de Chris Paul. Trinta e oito anos depois do timaço de Charles Barkley, Cedric Ceballos, Danny Ainge e Dan Majerle bater no aro sob a batuta de Paul Westphal, o sonho será retomado com pinta de favorito na decisão. (MPL)