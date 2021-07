CB Correio Braziliense

A 10ª rodada da Série A do Brasileirão começa hoje, às 19h30, com o duelo entre Santos e Athletico-PR, na Vila Belmiro. Se vencer, o Furacão assumirá a liderança. A Série B também dá largada, hoje, para a 10ª rodada, com dois grandes em ação. Em 13º lugar, o Cruzeiro terá pela frente o vice-líder Coritiba, às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte. Mais tarde, às 21h30, o Botafogo (9º) visitará o CRB (5º), no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Às 19h, a Ponte Preta receberá o Avaí.