Olimpíada de Tóquio 2021: veto a touca afro pode ser revisto após repercussão negativa

BBC Geral

Alice Dearing, fotografada com uma touca Soul Cap, será a primeira mulher negra a representar a Grã-Bretanha em uma competição olímpica de natação Luke Hutson-Flynn

A Federação Internacional de Natação (Fina) anunciou estar revisando sua decisão recente de não certificar uma touca desenvolvida especialmente para nadadores negros, produzida pela empresa Soul Cap. A não certificação impede o uso do item em competições internacionais, como a Olimpíada de Tóquio.

A Fina havia dito que o produto era inadequado para este fim por não seguir "a forma natural da cabeça". O posicionamento gerou críticas de muitos atletas, alguns afirmando que isto desencorajaria a atuação de negros no esporte. Após as reações, a Fina afirmou ter entendido "a importância da inclusão e da representatividade".

"A Fina está empenhada em garantir que todos os atletas de esportes aquáticos tenham acesso a trajes de banho adequados para a competição, garantindo que estes itens não configurem uma vantagem competitiva", afirmou a federação em nota.

A Soul Cap produz toucas de natação que protegem dreadlocks, afros, tramas, extensões de cabelo, tranças e cabelos grossos e encaracolados. O cabelo de pessoas negras tende a ser naturalmente mais seco, e o cloro usado nas piscinas podem resseca-lo ainda mais, danificando-o. A touca foi desenvolvida considerando estas características.

Uma jovem nadadora disse que ficou "de coração partido, mas não surpresa" com a decisão. Kejai Terrelonge, de 17 anos, disse à Radio 1 Newsbeat, da BBC, que cuidar dos cabelos é uma das muitas barreiras que ela enfrenta como nadadora negra.

"Usava as toucas menores que todo mundo usa — cabia na minha cabeça, mas como eu colocava óleo [protetor] no meu cabelo, quando estava nadando, ela simplesmente escorregava, e meu cabelo ficava molhado", disse Kejai.

Toucas podem 'reduzir barreiras'

Science Photo Library Dados da Swim England mostram que, na Inglaterra, o percentual de crianças que praticam natação é menor entre as negras do que as brancas

Na Inglaterra, o órgão nacional dedicado à natação, o Swim England, publicou um comunicado para "tranquilizar" as pessoas de que as toucas Soul Cap são permitidas em competições domésticas. O Swim England acrescentou que levaria suas suas "preocupações" sobre a rejeição da Fina "através dos canais apropriados".

"Toucas de natação projetadas para cabelos afro podem reduzir as barreiras ao esporte para grupos sub-representados, como são os negros", diz a organização.

Segundo o relatório Sport England de janeiro de 2020, na Inglaterra, cerca de 29,3% das crianças brancas praticam a natação, enquanto este número é de 21,9% entre as crianças asiáticas e 20,1% entre as negras.

Os fundadores da Soul Cap, Michael Chapman e Toks Ahmed-Salawudeen, disseram estar gratos pelo apoio que tiveram após a rejeição da Fina à touca que produzem.

Eles dizem ter crescido sem saber nadar porque não achavam que este "era um esporte para nós". "Não era uma coisa comum entre nossos amigos e não era incentivada pela escola ou pelos pais".

https://www.instagram.com/p/CQ28ss9Biin/

Em 2017, eles decidiram fazer aulas juntos — onde conheceram uma mulher negra que reclamava do tamanho de sua touca de natação. "Depois de conversar com nossas mães, irmãs, amigas e perceber a falta de trajes de banho adequados para nadadores com cabelo afro, tranças, dreadlocks ou qualquer tipo de cabelo volumoso, decidimos criar o nosso próprio", relataram.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!