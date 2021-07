Fla revive velha dor de cabeça

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

Com três derrotas nos últimos cinco jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Ceni atravessa o período de maior desgaste e pressão à frente do Flamengo. Em busca de dias de paz, os cariocas enfrentam, às 19h, o Atlético-MG, no Mineirão. A atmosfera da tentativa de recuperação, porém, terá um clima de déjà-vu nada agradável aos rubro-negros: o Galo foi protagonista da última tormenta do comando técnico flamenguista.

Na ocasião, em novembro de 2020, o espanhol Domènec Torrent foi demitido após uma atuação desastrosa na goleada mineira, por 4 x 0, no mesmo palco de hoje. No dia seguinte, o Fla confirmou a chegada de Rogério Ceni ao cargo. Atrasada pela pandemia de covid-19, a temporada 2020 estava na mesma altura da atual, com o mata-mata de Libertadores e a Copa do Brasil batendo à porta.

Na ocasião, a troca de comando custou caro. Ceni não conseguiu dar liga ao time e acabou eliminado na competição internacional para o Racing (ARG). Na nacional, caiu para o São Paulo. A recuperação, com os títulos do Brasileirão, da Supercopa do Brasil e do Carioca gerou tranquilidade. Porém, com os últimos tropeços, novas nuvens carregadas rondam o ambiente da Gávea.

Na tentativa de aliviar a pressão, Ceni teve boas notícias. Com as eliminações de Uruguai, Chile e Paraguai na Copa América, o Flamengo ganhou reforços para a partida. Treinando no rubro-negro desde segunda-feira, Arrascaeta, Isla e Piris da Motta foram relacionados. Os dois primeiros, inclusive, devem começar a partida no Mineirão como titulares.

Próximo da 100ª vitória no comando do Atlético-MG — atualmente tem 98 —, Cuca ganhou peças pelo mesmo motivo. De volta após servirem suas seleções, o zagueiro paraguaio Junior Alonso e o atacante chileno Eduardo Vargas são opções. Por outro lado, o time terá ausências. Mesmo eliminado na Copa América, Alan Franco não retornou a tempo. Lesionado, Nacho Fernández também não joga.



Palmeiras recebe o Grêmio em má-fase para embalar de vez

O Palmeiras mede forças com o Grêmio, às 19h, com o objetivo de aproveitar a má fase do adversário para emplacar a quarta vitória seguida no Brasileirão e se consolidar no pelotão da frente. O jogo, no Allianz Parque, opõe um embalado anfitrião diante do lanterna, que ainda não venceu no torneio, está em crise e, por isso, demitiu o técnico Tiago Nunes.

O Palmeiras quer tirar proveito da péssima fase gaúcha para obter mais um triunfo de olho na liderança. E o Grêmio traz boas recordações ao time paulista, que bateu o adversário na final da Copa do Brasil, em fevereiro. "O momento deles é complicado, mas é um time com muita tradição e, principalmente, um elenco muito forte. Temos que respeitar muito, mas também manter nossa postura, independente do lugar que jogamos", opina o atacante Breno Lopes. De volta de suas seleções, Gustavo Gómez e Matias Viña devem ser titulares.

Com o apoio dos atletas, o interino Thiago Gomes garantiu escalar os atletas em melhor momento. "Eu tenho autonomia para executar e fazer qualquer mudança buscando vencer jogos. Acredito que algumas serão importantes", admitiu. Assim, é certo que haverá alterações na escalação e na maneira de atuar. A principal novidade deve ser o lateral-direito Vanderson atuando improvisado como um ponta direita à frente de Rafinha, o que deixa Douglas Costa na armação, com menos obrigações táticas.

São Paulo visita o Inter

Após cerca de 10 dias de afastamento por causa de uma infecção com a covid-19, o técnico Hernán Crespo volta a dirigir o São Paulo diante do Internacional, às 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O treinador volta para tentar apagar um incêndio no tricolor: a equipe ainda busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro e ocupa um lugar na zona de rebaixamento com apenas cinco pontos conquistados em nove rodadas.

A situação preocupa a diretoria do time paulista. Na segunda-feira, quando retornou aos treinos, Crespo recebeu os cumprimentos pelo seu aniversário de 46 anos, mas também encarou uma reunião de cobrança. Membros da direção, entre eles, o presidente Julio Casares, tentam encontrar saídas para a crise que o clube atravessa. O presidente esteve nos últimos treinos no CT da Barra Funda e vai repetir as visitas nos próximos dias.

A defesa tricolor não terá sua formação ideal no Sul. Com dores musculares, o zagueiro Miranda nem viajou para Porto Alegre. Por outro lado, a partida deve marcar o retorno de Arboleda, que está longe do time desde 28 de maio, quando foi flagrado em uma festa clandestina em São Paulo. "Quero falar para o torcedor ter calma. A gente não começou bem o Brasileirão, mas vão vir coisas boas. Estão voltando vários companheiros, que, para o treinador, também é muito bom", ressaltou o defensor.

O Inter tenta superar as dificuldades em casa. No Brasileirão, foram dois empates e duas derrotas. A última vitória no Beira-Rio foi conquistada apenas no final de maio, diante do Juventude, ainda pelo Campeonato Gaúcho. Fora de casa, o desempenho tem sido mais satisfatório. Com Aguirre, foram dois empates e duas vitórias. O treinador não conta com Víctor Cuesta nem Edenílson, suspensos. O zagueiro uruguaio Bruno Méndez deverá fazer sua estreia para formar dupla com Pedro Henrique.



Flu encara rival indigesto

O Fluminense entrou sob enorme pressão diante do Flamengo devido ao jejum de quatro jogos sem vencer, no domingo. Desencantou e, agora, espera embalar diante de um rival sem boas recordações. Às 21h30, em São Januário, a ordem é finalizar a série de empates caseiros diante do indigesto Ceará para subir na classificação e se aproximar do G-4. Ambos estão juntos na tabela e ganhar significa se aproximar da faixa de classificação à Libertadores, sempre uma meta que motiva os times na Série A.