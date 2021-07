Inofensivo, Cruzeiro só empata

TM TIAGO MATTAR

(crédito: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Belo Horizonte — Após 10 rodadas de Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro segue sem a menor perspectiva de brigar pelo acesso à elite do futebol nacional. Ontem, o time de Mozart empatou pela terceira vez consecutiva, agora com o vice-líder Coritiba, por 0 x 0, no Mineirão. Inofensiva durante os 90 minutos, a Raposa pouco fez para sair com os três pontos e segue em proximidade perigosa da zona de rebaixamento.

Sem muitas chances claras, os 45 minutos iniciais do jogo no Mineirão serviram mais para que Cruzeiro e Coritiba se estudassem em campo. Com certo receio da exposição do sistema defensivo, mineiros e paranaenses fizeram um primeiro tempo de jogo concentrado no meio-campo. Os números apontaram equilíbrio, mas com leve superioridade do Cruzeiro, que teve mais posse de bola — 56% x 44%.

Os donos da casa finalizaram mais (4 x 2). As melhores chances foram aos 21, com Marcinho, e aos 25, com Giovanni, mas a bola saiu pela linha de fundo nas duas oportunidades. Diferentemente do que se imaginava, o Cruzeiro não voltou do intervalo com maior ímpeto ofensivo.

O time de Mozart seguiu com extrema dificuldade de repertório e sem criar chances. O Coritiba, por sua vez, intensificou a estratégia reativa, de esperar o erro dos mineiros para sair em contra-ataque. Na reta final, as equipes se soltaram e o Coxa quase abriu o placar. Aos 28, Rafinha cobrou falta na segunda trave e Henrique assustou o goleiro Fábio. Aos, Val finalizou com força, de fora da área, e a bola explodiu no travessão. Apesar das chances, nada de bola na rede no Mineirão em um novo tropeço celeste.