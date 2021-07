CB Correio Braziliense

Série A

Santos 2 x 1 Athletico-PR

Bastante desfalcado, inclusive do seu técnico Fernando Diniz que cumpriu suspensão, o Santos fez uma partida justa contra o Athletico-PR, na Vila Belmiro, e venceu por 2 x 1. O resultado faz o time respirar mais aliviado no Campeonato Brasileiro depois de dois resultados ruins. Agora, é o sexto colocado, com 15 pontos. Os gols alvinegros foram de Marcos Guilherme e Zé Ivaldo (contra). Canesin descontou para o time paranaense.

Fortaleza x América-MG

Derrotado em confronto direto pelo Athletico-PR, o Fortaleza tentará reencontrar o caminho das vitórias, às 18 horas, contra o América-MG, na Arena Castelão, para seguir na cola dos líderes. O tropeço deixou o tricolor na quinta colocação, com 15 pontos. O rival mineiro, apesar de estar na parte inferior da classificação, vem de uma sequência de quatro jogos de invencibilidade, sendo duas vitórias seguidas, e ocupa o 15º lugar, com nove pontos.

Bahia x Juventude

Vivendo altos e baixos no Campeonato Brasileiro, Bahia e Juventude se enfrentam, às 18h, no estádio Pituaçu, em Salvador (BA). Em gangorras, as duas equipes tentam definir se brigarão pela parte de cima da tabela ou contra o rebaixamento no decorrer da competição nacional. O Bahia tem 14 pontos e vem figurando na zona de classificação para a próxima edição da Libertadores. Com 12, o Juventude está na segunda parte da tabela.

Bragantino x Cuiabá

Único time invicto até o momento no Campeonato Brasileiro, o Bragantino tenta se manter na liderança e volta a campo, hoje, quando recebe o Cuiabá, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, às 18h, pela décima rodada. Em caso de vitória, o time do interior paulista pode abrir mais vantagem na ponta da tabela. O rival tenta ainda não venceu na competição e terá a estreia do técnico Jorginho Campos, apresentado no início da semana.

Atlético-GO x Sport

Atlético-GO e Sport entram em campo, às 19h15, com preocupações diferentes. Jogando em casa, no estádio Antônio Accioly, o time goiano busca a segunda vitória seguida para colar no G-4, enquanto os visitantes querem se afastar da zona de rebaixamento. Na última partida, o Dragão encerrou uma sequência de duas derrotas. Já o Sport, que vive crise política, não vence há cinco jogos e vem de revés. Os pernambucanos flertam com o Z-4.



Série B

CRB 2 x 1 Botafogo

O Botafogo segue sem vencer longe do Rio de Janeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, o alvinegro teve mais uma chance de se sobressair longe de casa diante do CRB, no estádio Rei Pelé, em Macéio (AL). O time carioca até começou bem e saltou na frente no primeiro tempo com gol de Rafael Navarro. Em um segundo tempo bem abaixo do esperado, o Glorioso acabou sofrendo a virada. Nicolas Careca e Marthã garantiram o triunfo dos donos da casa.