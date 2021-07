No Mané Garrincha, Argentina vence a Colômbia e pega o Brasil na decisão

MN Maíra Nunes MP Marcos Paulo Lima

(crédito: Minervino Junior/CB/D.A. Press)

A seleção principal da Argentina está em uma final pela quinta vez na Era Messi. Com mais uma participação decisiva do jogador eleito seis vezes melhor do mundo, os bicampeões mundiais empataram com a Colômbia por 1 x 1 no tempo normal na noite desta terça-feira, venceram por 3 x 2 nos pênaltis, no Mané Garrincha, em Brasília, e confirmaram o superclássico de sábado contra o Brasil na decisão do título, às 21h, no Maracanã. Colômbia e Peru decidirão o terceiro lugar na véspera, na capital.

Argentina e Brasil voltarão a protagonizar a final da Copa América depois de 14 anos ou quatro edições. A última foi em 2007. Comanda à época por Dunga, a Seleção derrotou os arquirrivais por 3 x 0, na Venezuela. Aquela foi a primeira das cinco finais de Messi com a camisa da seleção portenha. Ele também amargou o vice do torneio em 2015 e em 2016, ambos contra o Chile. O retorno ao Maracanã será simbólico para o craque. Em 2014, a Argentina perdeu o título da Copa do Mundo para a Alemanha, no Rio de Janeiro.

Artilheiro e garçom, arco e flecha da Argentina, Messi fez a diferença aos seis minutos. Lo Celso deu passe milimétrico para o capitão do time dentro da área, mas o craque perdeu o controle da bola na disputa com o zagueiro Mina. Mesmo assim, percebeu a chegada de Lautaro Martínez e rolou para o atacante da Internazionale estufar a rede de Ospina.

Dos 11 gols da Argentina nesta Copa América, nove tiveram participações diretas do camisa 10. Messi balançou as redes quatro vezes e deu cinco assistências na competição.

O gol não intimidou a Colômbia, Bem distribuída em campo pelo técnico Reinaldo Rueda, ex-Flamengo, os campeões de 2001 acertaram a trave em duas finalizações consecutivas: a primeira, de Barrios, triscou no pé da trave de Emiliano Martínez. Na sequência, o beque Mina acertou o travessão ao emendar de cabeça a cobrança de escanteio de Cuadrado.

Em desvantagem, a Colômbia voltou elétrica para o segundo tempo. Antes dos 10 minutos, Luis Díaz deu trabalho ao goleiro argentino em uma finalização. Zapata também criou problemas dentro da área adversária e os jogadores pediram pênalti, mas o jogo seguiu.

Recuada, a Argentina aceitava a pressão da Colômbia. A movimentação ofensiva, com bolas acionadas, principalmente, para Luis Díaz, deram certo. Lançado por Cardona, o atacante ganhou na corrida de Pezzella e finalizou na saída do goleiro Emiliano Martínez: 1 x 1.

O empate inflamou novamente a Argentina. Lionel Scaloni sacou Nico González e mandou Di María a campo. Messi passou a jogar recuado no meio de campo e o time alviceleste voltou a agredir a Colômbia. Aos 27 minutos, uma trapalhada do lateral-direito Muñoz deixou a zaga exposta. Ospina saiu mal do gol, foi driblado por Di María e o meia-atacante serviu Lautaro Martínez. O atacante finalizou fraco e viu Barrios salvar a Colômbia.

A Argentina seguiu martelando e foi prejudicada pela arbitragem. Aos 32 minutos, Sánchez cometeu pênalti em Otamendi em disputa de bola dentro da área. Os hermanos reclamaram pênalti, mas Jesús Valenzuela ignorou e mandou o lance seguir. Três minutos depois, Messi livrou-se da cansada marcação colombiana e acertou a trave de Ospina. Apesar da pressão argentina, o jogo avançou à disputa por pênaltis.

Nas cobranças, a Argentina levou a melhor, por 3 x 2. Destaque na definição, Emiliano Martínez pegou as batidas de Davinson Sánchez, Mina e Cardona. Do lado argentino, somente De Paul perdeu. Com maestria, Messi converteu o primeiro dos hermanos no Mané Garrincha.



FICHA TÉCNICA

ARGENTINA 1 (3)

Emiliano Martínez;

Molina (Montiel), Otamendi, Pezzella e Tagliafico;

Guido Rodríguez, Lo Celso (Paredes) e De Paul;

Messi, Nico González (Di María) e Lautaro Martínez

Técnico: Lionel Scaloni

COLÔMBIA 1 (2)

Ospina; Muñoz, Mina, Davinson Sánchez e Tesillo (Fabra);

Cuéllar (Chará), Barríos, Cuadrado e Luis Díaz;

Borré (Cardona) e Zapata (Borja)

Técnico: Reinaldo Rueda

Gols: Lautaro Martínez (ARG), aos 6 minutos do primeiro tempo; Luis Díaz (COL), aos 15 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Lo Celso (ARG); Fabra, Cuadrado e Borja (COL)

Público e renda: portões fechados

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)