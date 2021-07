Relembre os duelos entre Messi e Neymar, ex-companheiros de Barcelona

VP VICTOR PARRINI*

A rivalidade histórica entre Brasil e Argentina terá mais um capítulo neste sábado (10/7), com a disputa do título da Copa América no Maracanã. No entanto, o confronto traz um ingrediente a mais com a presença de Neymar e Messi, dois dos principais nomes do futebol mundial e ídolos de suas nações. Ex-companheiros de Barcelona, o brasileiro e o hermano vestiram as mesmas cores por quatro temporadas, mas, desde 2017, atuam por clubes diferentes. No ritmo do clássico e reencontro entre os camisas 10, o Correio relembra as cinco partidas em que as principais referências da amarelinha e da celeste estiveram frente a frente, com o argentino levando uma leve vantagem nos embates.

Brasil 0 x 1 Argentina - Amistoso 2010

A primeira vez em que Messi e Neymar jogaram contra foi em 17 de novembro de 2010, em partida amistosa no Khalifa International Stadium. Na ocasião, os dois jogadores tentaram ajudar suas seleções, mas o único gol da partida saiu apenas aos 46 minutos do segundo tempo, quando o próprio camisa 10 argentino aproveitou uma bobeada da defesa canarinho e chutou rasteiro no canto esquerdo do goleiro Victor.

Barcelona 4 x 0 Santos - Mundial de Clubes 2011

O único encontro por clubes entre os dois craques foi em 18 de dezembro de 2011, no Yokohama Stadium, valendo o título do Mundial de Clubes da FIFA. O brasileiro, então campeão da Libertadores pelo Santos, encarou o poderoso Barcelona de Lionel Messi e companhia. O time catalão confirmou o favoritismo e não tomou conhecimento dos paulistas, o argentino foi peça fundamental na conquista do título, balançando as redes duas vezes.

Argentina 4 x 3 Brasil - Amistoso 2012

Em 9 de junho, num jogo digno de Brasil e Argentina, no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, Messi e Neymar estiveram frente a frente em um duelo movimentado com sete gols. A amarelinha até saiu na frente com Neymar dando assistência para Rômulo, mas viram mais um show do camisa 10 argentino, anotando três gols na partida.

Brasil 2 x 0 Argentina - Amistoso 2014

No amistoso realizado no outro lado do mundo, no Estádio Nacional de Pequim, na China, a seleção brasileira levou a melhor com dois gols de Diego Tardelli. Porém, Neymar não balançou as redes, perdendo um gol cara a cara com o goleiro Romero. Messi também não viveu seus melhores dias, desperdiçando um pênalti, diante do arqueiro Jefferson.

Brasil 3 x 0 Argentina - Eliminatórias

No último encontro entre Messi e Neymar, em 10 de novembro de 2016, no Mineirão, em Belo Horizonte, o camisa 10 brasileiro levou a melhor. Na vitória convincente, o craque deu uma assistência para Philippe Coutinho abrir o placar e ainda anotou o segundo gol da amarelinha. Em contrapartida, o hermano não teve uma noite de brilho.

