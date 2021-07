Marquinhos prevê pugilismo

CB Correio Braziliense

O zagueiro Marquinhos prevê uma “luta de boxe” entre Brasil e Argentina na final da Copa América, sábado à noite, no Maracanã. O defensor da seleção e do PSG não quis dizer que a partida será violenta, mas apenas que será muito disputada e cada ataque deverá ser respondido com um contra-ataque. “A gente tem que saber lidar com todas as fases do jogo, vamos ter momentos bons e ruins. Em 90 minutos, é difícil uma equipe dominar totalmente, ter a bola o tempo todo”.