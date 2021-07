Foco neles

VP VICTOR PARRINI*

A rivalidade entre Brasil e Argentina terá mais um capítulo no sábado, com a disputa do título da Copa América, às 21h, no Maracanã. O confronto tem um ingrediente a mais com a presença de Neymar e Messi, dois dos principais astros do futebol mundial e ídolos de seus países. Ex-companheiros no Barcelona, o brasileiro e o hermano vestiram as mesmas cores por quatro temporadas, mas, desde 2017, atuam por clubes diferentes. O atacante nascido em Mogi das Cruzes (SP) tornou-se o jogador mais caro da história. Foi comprado por 222 milhões de euros pelo Paris Saint-Germain. Eleito seis vezes melhor do mundo, Messi é, hoje, um jogador desempregado. Por opção dele, claro. O contrato com o Barcelona expirou em 30 de junho. No ritmo do clássico e reencontro entre os camisas 10, o Correio relembra as cinco partidas em que as principais referências da amarelinha e da celeste estiveram frente a frente, com o argentino levando vantagem nos confrontos diretos.

Brasil 0 x 1 Argentina

Amistoso

A primeira vez que Messi e Neymar jogaram contra foi em 17 de novembro de 2010, em partida amistosa no Khalifa International Stadium. Na ocasião, os dois jogadores tentaram ajudar suas seleções, mas o único gol da partida saiu aos 46 minutos do segundo tempo, quando o próprio camisa 10 argentino aproveitou uma bobeada da defesa verde-amarela e chutou rasteiro, no canto esquerdo do goleiro Victor. Mano Menezes comandava o Brasil.

Barcelona 4 x 0 Santos

Mundial de Clubes

O único encontro por clubes entre os dois craques foi em 18 de dezembro de 2011, no Yokohama Stadium, no Japão, valendo o título do Mundial de Clubes. O brasileiro, então campeão da Libertadores pelo Santos, encarou o poderoso Barcelona de Lionel Messi e companhia, liderado pelo técnico Pep Guardiola. O time catalão confirmou o favoritismo e não tomou conhecimento dos paulistas: 4 x 0. O argentino foi peça fundamental na conquista do título, balançando as redes duas vezes.

Argentina 4 x 3 Brasil

Amistoso

Em 9 de junho, num jogo digno de Brasil e Argentina, no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, Messi e Neymar estiveram frente a frente em um duelo com sete gols. A Seleção até saiu na frente com Neymar dando assistência para Rômulo, mas viram mais um show do camisa 10 argentino, anotando três gols na partida. Na época, Messi quebrou um tabu. O Brasil não sofria três gols do mesmo jogador desde a Tragédia do Sarriá, em 1982, quando o carrasco Paolo Rossi classificou a Itália para a semifinal do Mundial da Espanha.

Brasil 2 x 0 Argentina

Amistoso

No amistoso realizado no outro lado do mundo, no Estádio Nacional de Pequim, na China, o Ninho do Pássaro, a Seleção Brasileira levou a melhor com dois gols de Diego Tardelli. Porém, Neymar não balançou as redes. Desperdiçou um gol cara a cara com o goleiro Romero. Messi também não viveu seus melhores dias, desperdiçando um pênalti diante do arqueiro Jefferson.

Brasil 3 x 0 Argentina

Eliminatórias

No último encontro entre Messi e Neymar, em 10 de novembro de 2016, no Mineirão, em Belo Horizonte, o camisa 10 brasileiro levou a melhor. Na vitória convincente, o craque deu assistência para Philippe Coutinho abrir o placar e ainda anotou o segundo gol. Em contrapartida, o hermano não teve uma noite de brilho.

