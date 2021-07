Galo aumenta pressão em Ceni

DQ Danilo Queiroz

OAtlético-MG amplificou a crise no Flamengo. Com um início de segundo tempo avassalador — com direto a apagão do sistema defensivo rubro-negro —, o Galo contou com atuação inspirada do atacante venezuelano Savarino, fez valer o fator mando de campo e venceu, por 2 x 1, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Com o triunfo, o time mineiro se consolidou no G-4 do Campeonato Brasileiro. Com quatro derrotas em seis jogos, os cariocas seguem na segunda parte da classificação.

O desempenho rubro-negro em boa parte da apresentação em Minas Gerais aumentou a pressão sobre o técnico Rogério Ceni. Constantemente contestado pela torcida do Flamengo, o treinador tentou modificar a estrutura tática da equipe, mas o time não mostrou poder de reação, principalmente comparado ao futebol apresentado nas últimas partidas. Com um início repleto de “trocação”, as equipes iniciaram a partida bem. Os ataques do Galo, porém, eram mais promissores e perigosos, Mesmo assim, ninguém balançou a rede.

Frenético nos primeiros minutos do segundo tempo, o Atlético-MG construiu o placar com dois gols de Savarino em um espaço de apenas dois minutos. Primeiro, aproveitou bola espirrada de Filipe Luís para fuzilar Diego Alves. Na sequência, Mariano deu passe açucarado para o venezuelano completar para o gol. O Flamengo conseguiu diminuir a diferença no placar somente nos minutos finais do jogo com Willian Arão, de cabeça. Nos acréscimos, Arrascaeta perdeu uma chance de empatar de frente para Everson.

O goleiro Diego Alves lamentou o revés. “Fico mais triste pelos quatro minutos em que levamos dois gols. O jogo tem de ser de 90 minutos intensos e concentrados. Isso vem de alguns jogos. Tem de ser corrigido”, destacou o camisa 1. Na coletiva, Ceni abordou o momento de crise. “Compreendo as críticas e entendo o torcedor. Não é natural. É sempre importante vencer. No Flamengo, você não pode perder uma em 10 dias, que dirá três. O trabalho vem sendo feito, os jogadores estão se empenhando ao máximo”, garantiu.

Artilheiro e decisivo no confronto contra um rival direto no Mineirão, Savarino elogiou a mudança de postura que garantiu mais uma vitória para o Galo no Campeonato Brasileiro. “Um primeiro tempo muito difícil. Estávamos um pouco cômodos no jogo. Mas no começo do segundo tempo conseguimos dois gols e os três pontos.