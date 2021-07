Turistou! Taça da Copa América passeia pelos cartões postais do Rio de Janeiro

MP Marcos Paulo Lima

(crédito: Fotos: Conmebol/Divulgação)

A dois dias da final da Copa América entre Brasil e Argentina, neste sábado, às 21h, no Maracanã, a taça passeou nesta quinta-feira pelos cartões postais do Rio de Janeiro. O objeto de desejo das duas seleções e a bola da decisão passaram, por exemplo, pelo Pão de Açúcar, e até pegaram carona no bondinho.

Melhores seleções da Copa América, Brasil e Argentina não se enfrentam em uma decisão de Copa América desde 2007. quando o Brasil conquistou o título por 3 x 0, na Venezuela.

No século, será a quarta final entre os dois países. Em 2004, o Brasil ganhou o título nos pênaltis, em Lima, no Peru, depois de empatar o jogo nos acréscimos do segundo tempo com um gol antológico de Adriano "Imperador".

Em 2005, os rivais protagonizaram final inédita na Europa. Decidiram a Copa das Confederações e o Brasil goleou a Argentina por 4 x 1 na conquista do tri no torneio.

A Argentina não ganha título contra o Brasil há 30 anos. No último nem havia final. As duas esquadras disputaram o quadrangular final. A Argentina derrotou o Brasil na última rodada do torneio disputado no Chile e levou a taça.