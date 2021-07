Pelo fim da maldição

DQ Danilo Queiroz

Os 90 minutos da final da Copa América entre Brasil e Argentina, amanhã, às 21h, no Maracanã, servirão como uma sessão de exorcismo para um dos dois maiores nomes no futebol sul-americano na atualidade. Camisas 10 das finalistas, Neymar e Messi acumularam decepções e são assombrados por fantasmas criados na competição. No Rio de Janeiro, os astros terão uma oportunidade de ouro para se desvencilhar, definitivamente, de uma maldição pessoal no torneio.

Aos 29 anos, Neymar está disputando a quarta Copa América. Com 34, Messi participa do torneio pela sexta vez. Fieis companheiros, devido à amizade construída nos três anos de parceria no Barcelona, os craques de Brasil e Argentina têm em comum, também, uma história de decepções com direito a primeiro passo semelhante, pênalti perdido em final, abdicação da seleção, banimento por briga em campo e lesão há uma semana da bola rolar.

As primeiras experiências tiveram o mesmo contexto: ambos integravam uma transição de gerações. Em 2007, com 20 anos, Messi atuou com Riquelme, Tevez e Verón. Ficou com o vice-campeonato ao perder a final para o Brasil. Em 2011, aos 19, Neymar teve a companhia de Lúcio, Robinho e Fred, com queda precoce contra o Paraguai. No mesmo ano, quando usava a 10 pela primeira vez no torneio, o argentino caiu, em casa, para o Uruguai.

Em 2015, a Copa voltou a ser negativa para os astros. Neymar viveu um pesadelo provocado por ele mesmo. Na derrota para a Colômbia, o brasileiro caiu na pilha rival, acertou uma bolada em Armero após o apito final e causou uma briga generalizada. Foi banido do torneio. Sem o craque, a Seleção sucumbiu no jogo seguinte contra o Paraguai. Messi foi mais longe e disputou a segunda final. Contra o Chile, nos pênaltis, novamente ficou com a prata.

Um ano depois, na edição de centenário da Copa América, o enredo se repetiu para o argentino: diante dos chilenos, nas penalidades, ficou com o vice. Desta vez, perdeu sua cobrança e, diante de tantas decepções com a camisa celeste, encerrou o ciclo. “Tentei muito ser campeão com a Argentina. Não consegui”, declarou. Para Neymar, o torneio nem começou. De férias, não foi convocado. Dois camarotes, assistiu ao jogo do Brasil ao lado do cantor Justin Bieber e do piloto Lewis Hamilton

Em 2019, o camisa 10 da Seleção também ficou fora. Em Brasília, o torneio também acabou para ele antes de a bola rolar. No Mané Garrincha, se lesionou no amistoso contra o Catar e foi cortado sete dias antes do torneio. Com isso, não fez parte da conquista do deca. “Na última final fiquei na arquibancada, sofri muito e torci bastante. Mas, infelizmente, por causa de uma contusão fiquei dora. Hoje tenho a oportunidade novamente”, disse, ontem, o brasileiro. Messi foi eliminado nas semifinais contra o Brasil, e caiu atirando. Para o argentino, o torneio foi “armado” para ser conquistado pelo time canarinho.

Outros dois anos se passaram. Com apresentações regulares, Neymar, enfim, chegou a sua primeira final. Principal destaque da competição, com direito ao topo da artilharia com quatro gols, Messi carimbou o passaporte para a quarta decisão. No Maracanã, haverá espaço para somente um deles dar ponto final na sina de traumas. Quem perder, acumulará mais uma decepção e precisará esperar mais três anos para, em 2024, no Equador, tentar uma boa lembrança do torneio.



PROGRAME-SE

Brasil x Argentina

Onde: Maracanã, Rio de Janeiro

Quando: Amanhã, 21h

Transmissão: SBT e ESPN

O que vale: Final da Copa América