Curtas esportes

CB Correio Braziliense

» Vasco

Tentando se aproximar do G-4, o Vasco enfrenta o Sampaio Corrêa, time que tem se destacado contra favoritos na briga pelo acesso. O confronto será às 19h, em São Januário, no Rio.



» Corinthians

O Corinthians encerrou a décima rodada do Brasileirão, ontem, com uma vitória fora de casa. O alvinegro bateu a Chapecoense, por 1 x 0, com gol do atacante Jô e ganhou três posições na tabela.



» Caboclo

A Câmara dos Deputados vai convocar o presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, para depor sobre as denúncias de assédio a uma funcionária da entidade. A ida não tem data marcada.



» Tragédia

A delegação do Umuarama Futsal sofreu um grave acidente na BR-376. Duas pessoas morreram, uma ficou gravemente ferida e outras 20 com ferimentos mais leves. O time disputaria a Copa do Brasil.



» WIMBLEDON

Os jovens brasileiros Pedro Boscardin e João Victor Loureiro tiveram destinos opostos em Wimbledon. O primeiro avançou às oitavas de final do juvenil, enquanto Loureiro foi eliminado.



» Palmeiras

O pleno do STJD julgou, ontem, o recurso do Palmeiras sobre a decisão que puniu técnico Abel Ferreira com uma partida de suspensão. O tribunal, porém, aumentou a pena para dois jogos.