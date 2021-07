Brasiliense e Gama miram recuperação na Série D do Brasileiro

VP VICTOR PARRINI*

A 6ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro vem aí, e os dois representantes do Distrito Federal precisam voltar a vencer para continuarem na briga pela classificação à segunda fase da competição nacional. Brasiliense e Gama entram em campo neste sábado (10/7). Às 15h, o Jacaré recebe a 3ª colocada do Grupo A5, Aparecidense, no Estádio Serejão, em Taguatinga. Por sua vez, às 16h30, no Aluizão, em Rondônia, o Gama duela contra o Porto Velho, 7º colocado da chave.

Uma das equipes de maior investimento da Série D do Brasileiro, o Brasiliense ainda não empolgou o seu torcedor. Em cinco jogos, foram duas vitórias, dois empates e uma derrota que, por ora, resulta numa campanha com 53,3% de aproveitamento. O esquadrão amarelo não vence há duas partidas. No último compromisso, o Jacaré disputou o clássico candango diante do Gama, mas ficou no empate sem gols.

Para reencontrar o caminho das vitórias, os comandados de Vilson Tadei precisarão superar a Aparecidense, dona de uma das melhores defesas da competição, com apenas dois gols sofridos. O Camaleão ocupa a 4ª colocação na tabela, uma atrás da equipe candanga. Na rodada passada, o time goiano foi derrotado por 1 x 0 para o Porto Velho. O confronto deste sábado vale a permanência entre os quatro primeiros colocados do Grupo A5.

Provável escalação do Brasiliense:

Sucuri; Diogo, Badhuga, Gustavo Henrique e Peu; Lídio, Sandy, Zotti e Peninha; Zé Love e Luquinhas. Técnico: Vilson Tadei

Comparado ao rival, a situação do Gama é um pouco mais complicada. O maior campeão do Distrito Federal vem de duas derrotas e dois empates na quarta divisão nacional. A única vitória gamense até aqui foi na 1ª rodada do campeonato, ainda sob o comando de Ricardo Colbachini, que deixou o clube em 12 de junho. Agora, com Marcelo Caranhato à beira do campo, a perspectiva é de melhores resultados para atingir o próximo objetivo: a classificação à segunda fase. E visando um melhor desempenho dentro das quatro linhas, a diretoria verde informou a chegada do lateral-direito Toninho Paraíba, de 29 anos.

Com cinco pontos na 7ª colocação, o adversário deste fim de semana também busca a recuperação, querendo manter vivo o sonho de uma vaga à fase seguinte. No entanto, os rondonienses precisam melhorar a pontaria. A equipe treinada por Tiago Batizoco foi às redes apenas três vezes.

Provável escalação do Gama:

Victor Hugo; Gabriel, Wendel, Vinicius e Gabiga; Wallace, Fernandinho, Germano e Felipe Menezes; Vitinho e Hugo Almeida. Técnico: Marcelo Caranhato

