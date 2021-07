Curtas espotes

CB Correio Braziliense

» BRAGANTINO

Segundo na Série A nos critérios de desempate, o Bragantino terá pela frente o Athletico-PR, hoje, em Curitiba, num duelo contra o terceiro colocado. Se vencer, o time paulista pode retornar ao topo.



» FLAMENGO

Em crise depois de duas derrotas seguidas, o Flamengo demitiu, ontem, o analista de desempenho Roberto Drumond. Ele criticou o técnico Rogério Ceni em áudio: “É uma pessoa ruim”, afirmou.



» VASCO

Um gol de Germán Cano no primeiro minuto de jogo deu ao Vasco a vitória sobre o Sampaio Corrêa, ontem, em São Januário, pela décima rodada da Série B. Com o resultado, o time segue rondando o G-4 da segundona.



» CLÁSSICO

Em situação difícil na Série B, Botafogo e Cruzeiro duelarão, hoje, às 16h30, pela primeira vez na segunda divisão. Dono da casa, o Glorioso está em 10º. O time celeste está em 13º.



» GAMA

Com salário em dia pago nesta semana, o Gama tentará fazer sua parte, em Rondônia, contra o Porto Velho, para entrar no G-4 da Série D do Brasileirão. O jogo será às 16h30, no Aluizão. O alviverde é o sexto colocado.

» BRASILIENSE

Líder do Grupo 5 da Série D, o Brasiliense receberá hoje, às 15h, no Serejão, em Taguatinga, a Aparecidense. O time goiano ocupa o quarto lugar. O Jacaré vem de empate com o Gama.