Clássicos estaduais dão início à 11ª rodada

Líder do Brasileirão ao lado do Bragantino com 22 pontos, o Palmeiras tentará manter o embalo, hoje, às 16h30, contra o Santos, no Allianz Parque. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira acumula quatro vitórias seguidas.

O Santos vem de vitória importante contra o terceiro colocado Athletico-PR, em casa, por 2 x 1. O técnico Fernando Diniz começou bem os clássicos paulistas nesta Série A ao derrotar o São Paulo.

No mesmo horário, em Porto Alegre, a atração é a quarta estreia de Luiz Felipe Scolari à frente do Grêmio. O técnico assumiu o cargo na quinta-feira e tem a missão de tirar o tricolor da zona de rebaixamento. Lanterna, o Grêmio ainda não venceu nesta edição do Brasileirão. O Inter vem de derrota por 2 x 0 para o São Paulo, no Beira-Rio, onde só ganhou dois pontos.

Por falar no tricolor paulista, o time de Hernán Crespo tentará a segunda vitória contra o Bahia, às 19h, no Morumbi. No mesmo horário, América e Atlético disputarão o clássico mineiro, no Independência. Depois de tropeçar em casa na quarta, o Fluminense enfrentará o Sport, no Recife.