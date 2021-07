O enigma das Copas

MP Marcos Paulo Lima

Dos 21 títulos da Copa do Mundo, 12 foram conquistados por Alemanha (4), Itália (4), França (2), Inglaterra (1) e Espanha (1) e nove por Brasil (5), Argentina (2) e Uruguai (2). Pioneiro na realização de torneios continentais de seleções ao criar a Copa América, em 1916, o nosso continente amarga, há mais de um século, uma maldição: jamais, em 47 edições e 105 anos de história, o campeão da Copa América conquistou, na sequência, o título mundial. Caberá ao Brasil ou Argentina, protagonistas da decisão de hoje, às 21h, no Maracanã, tranformar a maldição da Copa América em bênção daqui a 499 dias, na Copa do Qatar-2022.

Protagonistas da decisão, Neymar ou Messi terão de se inspirar na mitologia grega para evitar o fracasso do campeão da América no Oriente Médio. Tudo o que Midas, o rei da Frígia, tocava, virava ouro. Um dos dois camisas 10 mais badalados do mundo colocará a mão na taça nos embalos de sábado à noite no Rio de Janeiro e assumirá a missão.

A urucubaba da Copa América já fez oito vítimas: Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia e Chile. Nos anos seguintes ao título continental, aconteceu de tudo um pouco com essas seleções.

Campeã de 1929, a Argentina perdeu a final da Copa do Mundo de 1930 para o Uruguai. Dono do pedaço em 1967, o Uruguai rodou diante do Brasil na semifinal, em 1970. Mesmo de posse do troféu continental, Paraguai, Peru, Bolívia, Colômbia e Chile ficaram fora da festa organizada pela Fifa. Bi da Copa América em 2015 e 2016, La Roja não esteve na Rússia em 2018.

Mas não há seleção mais perseguida pela maldição do que a brasileira. Melhor da América em 1949, dentro de casa, perdeu a Copa no ano seguinte para o Uruguai, no Maracanazo.

Atual campeão da Copa América, o Brasil busca o bicampeonato. Se repetir, hoje, a conquista de 2019, celebrará o décimo título. No caso da Argentina, a glória significará igualar o recorde do Uruguai. Em 2011, a Celeste ganhou a competição, em Buenos Aires, e virou soberana com 14 troféus. Portanto, conquistar a América significa conviver com a maldição até a próxima Copa.

Operação caça-fantasma é com a Argentina. Vice-campeã da Copa América quatro vezes neste século, em 2004, 2007, 2015 e 2016, a seleção portenha está na fila há 28 anos em um torneio profissional. A última conquista foi justamente no torneio sul-americano, em 1993, no Equador.

O título também é uma obsessão para Messi. Eleito seis vezes o melhor jogador do mundo, o artilheiro da Copa América com quatro gols e cinco assistências jamais foi campeão pela seleção principal. Ganhou o Mundial Sub-20 em 2005, o outro nos Jogos de Pequim-2008, mas Copa do Mundo ou América, nada. “Estou fez por pertencer a esse grupo. Vamos à final pela glória”, escreveu o craque nas redes sociais.

Protagonista do título da Copa das Confederações em 2013 contra a Espanha e do inédito ouro nos Jogos do Rio-2016, ambos no Maracanã e com gols dele, Neymar também persegue o título inédito da Copa América. Em 2019, sofreu lesão e foi cortado às vésperas do início do torneio. “Era a final que sempre sonhei em jogar. A final que todo mundo que gosta de futebol espera de uma Copa América. Um Brasil x Argentina, clássico de muitos anos pelas duas seleções serem grandes. Por todos os títulos que já conquistara, por todos que já passaram pelas seleções, pelos que existem hoje. É uma honra fazer parte disso e é óbvio que a vontade de vencer é imensa”, disse um dos artilheiros do Brasil nesta edição da Copa América com dois gols e três assistências.

LINHA DO TEMPO

Desempenho dos campeões da Copa América na Copa do Mundo

1930 - Campeã da Copa América de 1929, a Argentina perde a final do Mundial para o Uruguai.

1934 - Argentina chega novamente à Copa como campeã da América, mas é eliminada pela Suécia.

1938 - Argentina derrota o Brasil na final, mas abre mão de ir à Copa porque deseja ser sede.

1950 - Campeão sul-americano em 1949, perde a final da Copa, no Maracanã, para o Uruguai.

1954 - Paraguai ganha a Copa América em 1953, mas não se classifica para o Mundial de 1954.

1958 - Argentina arremata a Copa América de 1957 e cai na primeira fase na Copa da Suécia.

1962 - Argentina dá volta olímpica em casa em 1959 e é eliminada na fase grupos no Mundial do Chile.

1966 - Bolívia ganha Copa América invicta em casa, mas fica fora do Mundial da Inglaterra.

1970 - Campeão da Copa América de 1967, Uruguai é eliminado pelo Brasil na semi do Mundial de 1970.

1974 - Ainda campeão vigente da América, Uruguai cai na fase de grupos no Mundial da Alemanha.

1978 - Campeão da Copa América de 1975, Peru dá adeus ao Mundial da Argentina nas quartas de final.

1982 - Paraguai conquista América em 1979 e vacila nas Eliminatórias para o Mundial da Espanha.

1986 - Campeão continental em 1983, Uruguai é eliminado pela Argentina nas oitavas da Copa.

1990 - Brasil ganha Copa América de 1989, mas é eliminado pela Argentina nas oitavas do Mundial.

1994 - Argentina festeja o título de 1993 no Equador e se despede nas oitavas na Copa dos EUA.

1998 - Brasil vence Copa América de 1997, na Bolívia. No Mundial, amarga o vice contra França.



2002 - Colômbia é campeã inédita da Copa América em 2001, mas fica fora do Mundial de 2002.

2006 - Brasil é campeão da Copa América em 2004. Cai nas quartas de final do Mundial contra França.

2010 - Brasil é bi da Copa América em 2007. Na Copa, é despachado pela Holanda nas quartas de final.

2014 - Uruguai é rei da América em 2011, mas dá adeus à Copa no Brasil nas oitavas de final.

2018 - Chile arremata o bi da Copa América em 2015 e 2016, mas não se classifica para Copa da Rússia.